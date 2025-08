Bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi địa phương

Ngày 3-8, Viện trưởng VKSND Khu vực 5 - Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn Lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Lý Hùng (SN 1994, ngụ thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Nguyễn Lý Hùng bị bắt giữ sau hơn 1 năm trốn truy nã (ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 6 giờ 20 phút ngày 20-4-2023, Nguyễn Lý Hùng (Không có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe tải chạy từ nhà của mình theo trục đường liên thôn để vào rừng Đập Tòa chở gỗ keo lá tràm.

Lúc này, cháu Lê Phạm Anh Thư (SN 2011, ngụ cùng thôn) điều khiển xe máy điện chở hai em trai gồm: Lê Trọng Bảo Trung (SN 2015, ngồi trước) và Lê Trọng Giáp (SN 2013, ngồi sau) chạy ngược chiều.

Khi phát hiện xe tải của Hùng thì cháu Thư dừng xe lại ở lề cỏ bên phải đường theo chiều đi của mình để tránh va chạm.

Đúng lúc đó, Hùng phát hiện có một cháu học sinh (không xác định được lai lịch) đi xe máy điện chạy ngược chiều tránh xe Hùng về phía bên phải (bên phụ) nên Hùng đánh lái điều khiển xe đi sang trái sát với xe máy điện do cháu Thư điều khiển đang dừng bên lề đường khiến xe tải ngoắc vào dây cặp của cháu Giáp đang đeo sau lưng, làm cháu Giáp bị ngã cuốn vào gầm xe tải.

Hậu quả, cháu Giáp bị thương với tỷ lệ 80%, cháu Thư và cháu Trung bị thương nhẹ.

Ngày 19-1-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, đến ngày 11-4-2024 thì ra quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lý Hùng về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015.

Quá trình thi hành Lệnh bắt thì Hùng không chấp hành, bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20-05-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn ra quyết định truy nã số 273/QĐTN-CSĐT đối với Nguyễn Lý Hùng.

Cho đến ngày 31-7-2025, sau hơn 1 năm bỏ trốn, khi Hùng vừa trở nhà bố mẹ thì bị Công an xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.