Bắt thanh niên tấn công và cướp tài sản của ông lão bán vé số

Ngày 16-6, Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn xã Kim Sơn để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Dương Công Nhạc bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, Dương Công Nhạc được xác định là nghi phạm nguy hiểm, bị nghi thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đáng chú ý, Nhạc bị xác định là người đã tấn công và cướp tài sản của một cụ ông 70 tuổi hành nghề bán vé số vào khuya 13-6 tại xã Thủ Thừa. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận do nạn nhân là người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn.

Dương Công Nhạc bước đầu thừa nhận hành vi tấn công, cướp tài sản của cụ ông bán vé số

Sau khi gây án, đối tượng liên tục thay đổi nơi ẩn náu nhằm né tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin nghiệp vụ từ Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an phường Trung An cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở triển khai các biện pháp truy xét, rà soát.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Dương Công Nhạc đang ẩn náu tại một nhà trọ trên địa bàn xã Kim Sơn và nhanh chóng tổ chức khống chế, bắt giữ an toàn.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Nhạc đã thừa nhận hành vi phạm tội, trong đó có vụ dùng bạo lực tấn công cụ ông bán vé số để cướp tài sản.

Hiện nghi phạm đã được Công an tỉnh Đồng Tháp bàn giao cho đơn vị nghiệp vụ liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.