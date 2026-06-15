Ngày 15-6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Công an xã Đức Huệ đã kịp thời bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn xã Nhơn Ninh, sau khi nhận được tin báo đề nghị phối hợp từ lực lượng công an địa phương.

Chỉ ít giờ sau khi gây án, 2 đối tượng trộm xe đã bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, chiều 10-6, trong lúc tuần tra phòng chống tội phạm, Công an xã Đức Huệ nhận được đề nghị phối hợp của Công an xã Nhơn Ninh về việc có 2 nghi phạm vừa thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô tại địa phương này và đang di chuyển về hướng xã Đức Huệ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Huệ nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn tại những tuyến đường mà các đối tượng có khả năng đi qua.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Lê Tuấn Kiệt (SN 1990, ngụ xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp) và Lê Duy Khánh (SN 2009, ngụ Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp). Tang vật thu giữ gồm 2 xe mô tô được xác định liên quan vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an xã Đức Huệ đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Nhơn Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.