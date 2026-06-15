Phẫn nộ cảnh thanh niên dùng đá đập đầu, cướp tài sản của ông lão bán vé số

Camera ghi cảnh thanh niên đánh ông lão bán vé số đến bất động rồi cướp tài sản

Sáng 15-6, UBND xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh) cho biết Công an xã đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng liên quan vụ hành hung một người bán vé số lớn tuổi rồi nghi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 13-6, ông N.V.H. (70 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa), người mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, đang nằm ngủ trên vỉa hè ven Quốc lộ 1, khu vực Cầu Voi (ấp 5, xã Thủ Thừa) thì bị một thanh niên tiếp cận.

Đối tượng nhặt cục đá rất to, hai tay cầm giơ lên cao bước sát nơi ông H nằm.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người này mặc áo thun trắng có in hình phía sau, quần short và tóc cắt cao. Khi đến gần nạn nhân, đối tượng nhặt một cục đá lớn, dùng hai tay nâng lên rồi bất ngờ đập mạnh vào vùng đầu ông H.

Không dừng lại, nghi phạm tiếp tục dùng chân đá liên tiếp vào cơ thể khiến nạn nhân không còn khả năng chống cự. Sau đó, đối tượng lục túi quần bên trái, lấy ra một xấp giấy được cho là tiền và vé số, rồi tiếp tục kiểm tra túi quần còn lại để tìm tài sản.

Dù ông H. cố gắng gượng dậy, nghi phạm vẫn tiếp tục đá, đạp mạnh vào vùng bụng khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Theo camera ghi nhận, trong lúc xảy ra vụ việc có một người đi xe máy dừng ven Quốc lộ 1 và chiếu đèn về phía hiện trường. Đối tượng bước ra nói chuyện ngắn rồi quay lại tiếp tục hành hung nạn nhân trước khi rời khỏi hiện trường.

Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông H. bị nhiều vết thương trên đầu và cơ thể, không thể tự ngồi dậy nên báo cho gia đình đưa đi cấp cứu.

Một người dân địa phương cho biết qua theo dõi camera, nhiều người nghi ngờ đây là vụ đánh người nhằm cướp tài sản với tính chất đặc biệt manh động, khiến người xem không khỏi bức xúc.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thủ Thừa đã trích xuất camera khu vực, xác định vụ việc có xảy ra và đang tập trung điều tra, truy tìm nghi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Hai ngày sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng vẫn chưa bị bắt giữ.