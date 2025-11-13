HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bắt “thầy bói” lừa cộng đồng người Việt ở Úc hơn 70 triệu AUD

Hải Hưng

(NLĐO) - Hai phụ nữ, trong đó có người tự xưng “thầy bói, nhà phong thủy”, bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu AUD của cộng đồng người Việt tại Sydney – Úc.

Cảnh sát bang New South Wales (NSW) cho hay nạn nhân mà 2 nữ nghi phạm nhắm tới là cộng đồng người Việt "dễ bị tổn thương".

Nhà chức trách cáo buộc người phụ nữ 53 tuổi, tên Anya Phan, tự xưng mình là "thầy bói và chuyên gia phong thuỷ", đã lợi dụng niềm tin của các nạn nhân trong cộng đồng người Việt rồi dụ dỗ họ vay tiền từ các công ty tài chính, sau đó chiếm đoạt một phần khoản vay.

Để thuyết phục các nạn nhân tin theo, bà này lấy danh nghĩa thầy bói để "phán" rằng họ cứ yên tâm vay tiền đầu tư rồi sẽ trở thành "tỉ phú" trong tương lai.

Bắt “thầy bói” lừa cộng đồng người Việt ở Úc hơn 70 triệu AUD - Ảnh 1.

Anya Phan. Ảnh: ABC.NET

Bắt “thầy bói” lừa cộng đồng người Việt ở Úc hơn 70 triệu AUD - Ảnh 2.

Cảnh sát đã bắt giữ hai người phụ nữ với cáo buộc lừa đảo cộng đồng người Việt ở Sydney. Ảnh: Cảnh sát NSW

Cảnh sát cho biết đường dây lừa đảo này hoạt động tinh vi và có sự trợ giúp của một phụ nữ 25 tuổi, cũng chính là con gái Anya Phan.

Cảnh sát đã ập vào khám xét một ngôi nhà ở Dover Heights, khu phía Đông Sydney và bắt giữ cả hai nghi phạm sáng 12-11 (giờ địa phương), theo ABC.net

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều hồ sơ tài chính, điện thoại, thiết bị điện tử, túi xách hàng hiệu, hơn 6.000 AUD tiền chip casino và một thỏi vàng nặng 40 g trị giá khoảng 10.000 AUD.

Ngoài ra, Ủy ban Phòng chống Tội phạm bang NSW cũng đã phong tỏa tỏa thêm số tài sản có liên quan trị giá 15 triệu AUD, nâng tổng giá trị bị phong tỏa lên 75 triệu AUD.

Hai nghi phạm đã bị đưa về đồn cảnh sát Surry Hills để thẩm vấn. 

Người phụ nữ 53 tuổi bị truy tố 39 tội danh, trong đó có tội chỉ đạo hoạt động của tổ chức tội phạm và 19 tội danh gian lận chiếm đoạt tài sản.

Bà này bị từ chối cho tại ngoại và sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Downing Centre Local Court vào ngày 13-11 (giờ địa phương).

Trong khi đó, người phụ nữ 25 tuổi bị truy tố với các cáo buộc liên quan đến gian lận và tham gia tổ chức tội phạm. Nghi phạm được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra tòa vào tháng 1-2026.

Theo cảnh sát, hai người này là một phần của mạng lưới tội phạm tài chính quy mô lớn. Mạng lưới này bị phát hiện khi sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để vay tiền mua các "xe ma", tức xe không tồn tại - thông qua các công ty tài chính.

Sau đó, điều tra mở rộng cho thấy nhóm này còn dính líu tới hàng loạt vụ lừa đảo vay cá nhân, doanh nghiệp và bất động sản.

Bắt “thầy bói” lừa cộng đồng người Việt ở Úc hơn 70 triệu AUD - Ảnh 3.

Cảnh sát đã thu giữ 6.600 AUD tiền chip sòng bạc trong vụ bắt giữ. Ảnh: Cảnh sát NSW

Bắt “thầy bói” lừa cộng đồng người Việt ở Úc hơn 70 triệu AUD - Ảnh 4.

Cảnh sát cũng thu giữ một thỏi vàng khi thực hiện lệnh khám xét nơi ở của nghi phạm. Ảnh: Cảnh sát NSW

Trong khuôn khổ chiến dịch điều tra này, trước đó đã có 17 người khác đã bị truy tố với tổng tài sản bị cảnh sát phong toả lên tới 60 triệu AUD.

"Những gì bắt đầu như một vụ gian lận tài chính nhỏ trong lĩnh vực ô tô đã mở rộng thành một trong những mạng lưới tội phạm tài chính tinh vi nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp. Các điều tra viên đã làm việc không mệt mỏi để phơi bày đường dây lợi dụng lòng tin của những người dễ tổn thương nhằm trục lợi" - Chỉ huy cảnh sát Gordon Arbinja nhấn mạnh.

Vụ án này một lần nữa cảnh báo cộng đồng về nguy cơ bị lừa đảo bởi những kẻ tự xưng "có năng lực siêu nhiên" hay chuyên môn tài chính.

Các cơ quan chức năng kêu gọi mọi người cảnh giác, không tin vào các dự đoán "giàu có nhanh chóng" và luôn xác minh thông tin trước khi cho vay hoặc đầu tư.

lừa đảo Úc Người Việt gốc Việt Sydney
    Thông báo