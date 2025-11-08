HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Cảnh sát California bắt giữ cô gái gốc Việt liên quan đến vụ nổ súng trong quán bar

Tường Như

(NLĐO) - Cảnh sát TP Elk Grove, bang California – Mỹ đã bắt giữ Thao Kim Tran, 25 tuổi, với cáo buộc đồng lõa trong một vụ xả súng.

Vụ xả súng trên xảy ra tại quán Z Town Gastro Bar vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 2-11, khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có 2 thanh niên gốc Việt.

Theo CBS News Sacramento, khi lực lượng chức năng đến nơi, họ phát hiện ba người đàn ông trúng đạn trong quán, còn một nạn nhân khác tự đến bệnh viện.

Trong số đó, anh Kim Kha Huynh, 18 tuổi, được xác nhận tử vong tại hiện trường. Một nạn nhân khác, anh Phuc Minh Vo, 34 tuổi, qua đời tại bệnh viện ngày 6-11 sau nhiều ngày nguy kịch.

Hai nạn nhân khác đã được xuất viện sau khi điều trị.

Cảnh sát xác định nghi phạm nổ súng là Roderick Randall, 43 tuổi, cư dân Sacramento. Đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn, cảnh sát cho biết người này có mang theo vũ khí và cực kỳ nguy hiểm. 

Cảnh sát Elk Grove kêu gọi người dân cung cấp thông tin để truy tìm.

Cảnh sát California bắt cô gái gốc Việt nghi đồng phạm vụ nổ súng khiến hai người chết - Ảnh 1.

Nghi phạm Roderick Randall, 43 tuổi, đang bị cảnh sát Elk Grove truy nã. Ảnh: Sở Cảnh sát Elk Grove

Cơ quan điều tra cho biết vụ nổ súng bắt nguồn từ một cuộc cãi vã giữa Randall và một trong các nạn nhân bên trong quán bar. Camera giám sát ghi lại cảnh hàng chục khách tháo chạy trong hoảng loạn khi tiếng súng vang lên.

Thao Kim Tran, bạn gái của Randall, bị bắt ngày 5-11 với cáo buộc là đồng phạm, che giấu tội phạm. 

Cô này hiện bị tạm giam không cho tại ngoại tại nhà tù quận Sacramento.

Cảnh sát California bắt cô gái gốc Việt nghi đồng phạm vụ nổ súng khiến hai người chết - Ảnh 2.

Thảo Kim Trần, 25 tuổi, bạn gái nghi phạm nổ súng Roderick Randall. Ảnh: Sở Cảnh sát Elk Grove

Theo hồ sơ công tố, Randall có tiền án dài từ năm 2003, từng bị kết án 88 năm tù vì 4 tội danh âm mưu giết người, môi giới mại dâm vị thành niên và trộm cắp nhưng được phóng thích sớm năm 2019 do cải cách luật hình sự.

Bạn bè của nạn nhân Huynh Kim Kha bày tỏ đau buồn trước cái chết của anh. "Huynh luôn vui vẻ và khiến mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp" - một người bạn nói với CBS Sacramento.

Hiện cảnh sát Elk Grove tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ súng và truy tìm Randall.

Tin liên quan

Điều tra vụ cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Điều tra vụ cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

(NLĐO) - Cảnh sát San Francisco - Mỹ đang điều tra vụ việc một phụ nữ gốc Việt nghi sát hại chồng và hai con gái trước khi tự tử tại khu Westwood Park.

Hàn Quốc: Giết bạn gái, giấu thi thể trong tủ lạnh kim chi hơn 1 năm

(NLĐO) - Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông ngoài 40 tuổi, nghi đã giết bạn gái rồi giấu xác trong tủ lạnh kim chi suốt hơn một năm qua.

Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran

(NLĐO) - Hơn 20 năm qua, góa phụ Kolsum Akbari tìm cách kết hôn với 11 người chồng lớn tuổi, giàu có rồi đầu độc họ bằng nhiều cách nhằm chiếm đoạt tài sản.

nổ súng gốc Việt Người Việt ở Mỹ
