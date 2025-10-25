Cảnh tượng hiếm thấy ở Úc: Hàng ngàn người chen chúc xếp hàng mua vàng

Prakas luôn mua một ít vàng mỗi năm kỷ niệm lễ hội Diwali của người theo đạo Hindu. Song năm nay, hàng ngàn người Úc “khát” vàng và một đợt tăng giá vàng kỷ lục đã cản trở kế hoạch của anh.

Cảnh tượng hiếm thấy

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này. Có lẽ tôi sẽ mua ít hơn nếu không đủ tài chính, để tiếp nối truyền thống hàng năm” - Prakas nói.

Người đàn ông Úc gốc Nepal mất một tiếng đi tới khu thương mại ở trung tâm Sydney hôm 18-10, song đã “quay xe” sau khi thấy hàng dài 400 người xếp hàng qua quảng trường Martin.

Anh chuyển sang hình thức mua trực tuyến, song phải đợi tới 2 tiếng mới tới lượt truy cập. Tới hôm 21-10, anh quyết định quay lại cửa hàng vàng ABC Bullion.

Người dân Úc xếp hàng mua vàng ở Sydney. Ảnh: Guardian

Giá vàng tăng từ khoảng 4.200 USD/ounce lên hơn 4.300 USD trong ba ngày liên tiếp, tiếp nối đà tăng kéo dài hai tháng thu hút sự chú ý của người dân Úc.

Theo Tổng giám đốc Jordan Eliseo, mỗi ngày có khoảng 1.000 người ghé thăm cửa hàng ABC Bullion chi nhánh Sydney trong hơn một tháng qua, cùng với hàng ngàn người mua hàng trực tuyến. Một số người còn đến trước giờ mở cửa 9 giờ và xếp hàng hàng giờ liền.

Ông Eliseo đã nới thời gian giao dịch của cửa hàng và thuê thêm 5 nhân viên trong hai tuần qua để đáp ứng nhu cầu - theo tờ The Guardian.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến nhu cầu tăng trưởng bền vững như vậy. Như một cơn sốt vàng vậy” - ông Eliseo nói.

Ông Eliseo bắt đầu quản lý cửa hàng khoảng 3 năm trước. Trong khoảng thời gian đó, giá vàng tăng gấp đôi từ 1.700 USD lên 3.400 USD hồi tháng 4, trước khi tăng vọt gần 1.000 USD trong hai tháng qua. Một số khách hàng bán vàng ra, nhưng nhiều người đặt cược vào đà tăng giá bền vững và muốn mua vào ở mức cao kỷ lục.

Trong 3 năm ông Jordan Eliseo làm quản lý cửa hàng ABC Bullion chi nhánh Sydney, giá vàng tăng chóng mặt. Ảnh: Guardian

Sayed, một doanh nhân đến từ Campbelltown, được hưởng lợi từ giá vàng tăng vọt và đang muốn mua thêm một ounce. Song ông thừa nhận “không biết” giá tăng có trở lại hay không.

"Bong bóng vàng" sắp vỡ?

Những người Úc trên mạng xã hội cho rằng “bong bóng vàng” sắp vỡ. “Sẽ là một khoản đầu tư khôn ngoan nếu họ làm điều này từ nhiều tháng trước nhưng giờ mới đầu tư thì quá muộn rồi” - một người viết.

Giới phân tích nhận định xu hướng chính trị can thiệp vào nền kinh tế Mỹ, tình hình chính trị bất ổn và xung đột khắp thế giới là lý do các nhà đầu tư đổ xô tới nơi trú ẩn an toàn truyền thống này. Ngân hàng Hoàng gia Canada chỉ ra bất ổn toàn cầu là động lực chính nâng dự báo giá vàng lên mức 5.000 USD vào đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng rút khỏi cổ phiếu do viễn cảnh bong bóng AI đang đe dọa các đợt tăng giá kỷ lục của thị trường chứng khoán, còn tiền mặt đối mặt lạm phát dai dẳng và lãi suất thấp. Xu hướng này lan rộng từ các quỹ đầu tư, ngân hàng trung ương đến người dân bình thường.

Avtar - một y tá đến từ vùng ngoại ô phía Bắc Sydney - rút 78.000 USD tiền tiết kiệm hưu trí sang khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng lớn ANZ và mua vàng hồi tháng 4. Hiện số tiền nâng lên gần 112.000 USD.

Tuy nhiên, Avtar đánh giá khoản tăng trưởng này không bền vững, nên anh chuyển sang xếp hàng mua bạc - loại kim loại chứng kiến mức tăng thậm chí còn lớn hơn vàng vào năm 2025.

“Nếu đầu tư ngay bây giờ, liệu giá vàng có sụp đổ hay sẽ tiếp tục tăng?” - anh băn khoăn.

Ngày 22-10, giá vàng xuống còn 4.107 USD/ounce, giảm hơn 6%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2013.