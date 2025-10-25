Cảnh tượng hiếm thấy ở Úc: Hàng ngàn người chen chúc xếp hàng mua vàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cảnh tượng hiếm thấy ở Úc: Hàng ngàn người chen chúc xếp hàng mua vàng

Phương Linh

(NLĐO) - Nhiều nhà đầu tư Úc đang bán cổ phiếu và tiền tệ để chuyển sang vàng, song các chuyên gia cảnh báo về một đợt điều chỉnh giá vàng sắp tới.

Prakas luôn mua một ít vàng mỗi năm kỷ niệm lễ hội Diwali của người theo đạo Hindu. Song năm nay, hàng ngàn người Úc “khát” vàng và một đợt tăng giá vàng kỷ lục đã cản trở kế hoạch của anh.

Cảnh tượng hiếm thấy 

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này. Có lẽ tôi sẽ mua ít hơn nếu không đủ tài chính, để tiếp nối truyền thống hàng năm” - Prakas nói.

Người đàn ông Úc gốc Nepal mất một tiếng đi tới khu thương mại ở trung tâm Sydney hôm 18-10, song đã “quay xe” sau khi thấy hàng dài 400 người xếp hàng qua quảng trường Martin.

Anh chuyển sang hình thức mua trực tuyến, song phải đợi tới 2 tiếng mới tới lượt truy cập. Tới hôm 21-10, anh quyết định quay lại cửa hàng vàng ABC Bullion.

Hàng nghìn người Úc "điên cuồng" xếp hàng mua vàng - Ảnh 1.

Người dân Úc xếp hàng mua vàng ở Sydney. Ảnh: Guardian

Giá vàng tăng từ khoảng 4.200 USD/ounce lên hơn 4.300 USD trong ba ngày liên tiếp, tiếp nối đà tăng kéo dài hai tháng thu hút sự chú ý của người dân Úc.

Theo Tổng giám đốc Jordan Eliseo, mỗi ngày có khoảng 1.000 người ghé thăm cửa hàng ABC Bullion chi nhánh Sydney trong hơn một tháng qua, cùng với hàng ngàn người mua hàng trực tuyến. Một số người còn đến trước giờ mở cửa 9 giờ và xếp hàng hàng giờ liền. 

Ông Eliseo đã nới thời gian giao dịch của cửa hàng và thuê thêm 5 nhân viên trong hai tuần qua để đáp ứng nhu cầu - theo tờ The Guardian.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến nhu cầu tăng trưởng bền vững như vậy. Như một cơn sốt vàng vậy” - ông Eliseo nói.

Ông Eliseo bắt đầu quản lý cửa hàng khoảng 3 năm trước. Trong khoảng thời gian đó, giá vàng tăng gấp đôi từ 1.700 USD lên 3.400 USD hồi tháng 4, trước khi tăng vọt gần 1.000 USD trong hai tháng qua. Một số khách hàng bán vàng ra, nhưng nhiều người đặt cược vào đà tăng giá bền vững và muốn mua vào ở mức cao kỷ lục.

Hàng nghìn người Úc "điên cuồng" xếp hàng mua vàng - Ảnh 2.

Trong 3 năm ông Jordan Eliseo làm quản lý cửa hàng ABC Bullion chi nhánh Sydney, giá vàng tăng chóng mặt. Ảnh: Guardian

Sayed, một doanh nhân đến từ Campbelltown, được hưởng lợi từ giá vàng tăng vọt và đang muốn mua thêm một ounce. Song ông thừa nhận “không biết” giá tăng có trở lại hay không.

"Bong bóng vàng" sắp vỡ?

Những người Úc trên mạng xã hội cho rằng “bong bóng vàng” sắp vỡ. “Sẽ là một khoản đầu tư khôn ngoan nếu họ làm điều này từ nhiều tháng trước nhưng giờ mới đầu tư thì quá muộn rồi” - một người viết.

Giới phân tích nhận định xu hướng chính trị can thiệp vào nền kinh tế Mỹ, tình hình chính trị bất ổn và xung đột khắp thế giới là lý do các nhà đầu tư đổ xô tới nơi trú ẩn an toàn truyền thống này. Ngân hàng Hoàng gia Canada chỉ ra bất ổn toàn cầu là động lực chính nâng dự báo giá vàng lên mức 5.000 USD vào đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng rút khỏi cổ phiếu do viễn cảnh bong bóng AI đang đe dọa các đợt tăng giá kỷ lục của thị trường chứng khoán, còn tiền mặt đối mặt lạm phát dai dẳng và lãi suất thấp. Xu hướng này lan rộng từ các quỹ đầu tư, ngân hàng trung ương đến người dân bình thường.

Avtar - một y tá đến từ vùng ngoại ô phía Bắc Sydney - rút 78.000 USD tiền tiết kiệm hưu trí sang khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng lớn ANZ và mua vàng hồi tháng 4. Hiện số tiền nâng lên gần 112.000 USD. 

Tuy nhiên, Avtar đánh giá khoản tăng trưởng này không bền vững, nên anh chuyển sang xếp hàng mua bạc - loại kim loại chứng kiến mức tăng thậm chí còn lớn hơn vàng vào năm 2025.

“Nếu đầu tư ngay bây giờ, liệu giá vàng có sụp đổ hay sẽ tiếp tục tăng?” - anh băn khoăn.

Ngày 22-10, giá vàng xuống còn 4.107 USD/ounce, giảm hơn 6%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2013.

Hai tuần trước, nhà kinh tế trưởng của AMP, Shane Oliver, cảnh báo cảnh tượng người xếp hàng dài ngoài cửa hàng vàng có thể là dấu hiệu thị trường đầu cơ và dễ bị điều chỉnh. Mặc dù sau đó giá vàng tiếp tục tăng vọt, ông Oliver vẫn giữ nguyên lập trường: “Nguy cơ giá vàng giảm đang ngày càng tăng”.

Tin liên quan

Vàng chịu nhiều sức ép tăng giá

Vàng chịu nhiều sức ép tăng giá

Giá vàng thế giới vừa vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce và được dự báo có thể tăng lên mức 5.000 USD/ounce vào năm 2026

Giá vàng thế giới tăng dữ dội

(NLĐO) - Giá vàng thế giới tăng 56% từ đầu năm đến giờ do tác động của nhiều yếu tố như rủi ro địa chính trị gia tăng, các ngân hàng trung ương mua nhiều vàng.

Mỹ bắt 7 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hung ở San Jose

(NLĐO) - Cảnh sát TP San Jose - Mỹ ngày 3-10 cho biết đã bắt 7 nghi phạm liên quan vụ cướp táo tợn ở tiệm vàng Kim Hung trên đường Aborn hồi tuần đầu tháng 9.

thị trường chứng khoán Úc giá vàng tăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo