Bắt thêm 1 đối tượng giúp sức Hiếu “Xì-po” phạm tội tại vườn sơ ri

Liên quan đến tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền xảy ra xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang do Võ Hoàng Hiếu (Hiếu "Xì-po") cầm đầu, ngày 6-3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Phước Lộc (SN 1983; ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) - đối tượng đã giúp sức cho Hiếu "Xì-po" tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Phước Lộc

Cơ quan công an tống đạt các quyết định và lệnh tạm giam đối với Võ Hoàng Hiếu (Hiếu "Xì-po")

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trưa 8-12-2024, trong lúc Lộc đang giúp sức cho Hiếu "Xì-po" tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực vườn sơ ri ở xã Hòa Bình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ ập vào bắt quả tang 33 đối tượng đang thực hiện hành vi đá gà ăn thua bằng tiền. Tuy nhiên, Lộc đã bỏ trốn.

Sau thời gian điều tra truy xét, ngày 5-3 vừa qua, Lộc đã bị Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Rạch Giá. Tại cơ quan công an, Lộc thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn.

Hiện công an đang tập trung lực lượng truy xét, bắt giữ những đối tượng liên quan đến vụ án; đồng thời kêu gọi các đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.