Khởi tố 53 đối tượng ở An Giang

Chiều 5-3, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết mở rộng điều tra vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" do Nguyễn Minh Hùng (SN 1966; ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cùng con trai là Nguyễn Đức Em (SN 1990) cầm đầu và tổ chức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung 23 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Trong số này, có 10 đối tượng bị bắt tạm giam và 13 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhóm đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

Nhóm đối tượng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", trong đó tạm giam 26 đối tượng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hùng

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Em

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh An Giang phát hiện trên địa bàn xã Hòa Bình tồn tại một sòng bạc với quy mô lớn, thu hút nhiều "con bạc" trong và ngoài địa phương đến tham gia, gây bức xúc trong dư luận.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát Hình sự xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành triệt xoá.

Sau thời gian theo dõi và mật phục, trưa 13-10-2024, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống phía sau nhà Nguyễn Minh Hùng, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Các đối tượng bỏ chạy tán loạn nhằm thoát thân. Tuy nhiên, các mũi công tác đã kịp thời truy đuổi, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan cùng tang vật thu giữ tại hiện trường.

Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường

Theo công an, sòng bạc này tồn tại trong một thời gian dài, được tổ chức với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, địa điểm các đối tượng tổ chức đánh bạc được che chắn bởi nhiều lớp tường, vách tôn cao, nhiều lớp cửa.

Ngoài ra, đối tượng cầm đầu còn sử dụng nhiều người canh đường với nhiều lớp, khi các "con bạc" vào đánh bạc phải qua nhiều chốt kiểm tra, gây không ít khó khăn cho quá trình điều tra, triệt phá.

Phá sòng bầu cua trong cảng cá Thọ Quang

Ngày 5-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua tôm cá bên trong cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà) đã bị bắt giữ. Bắt quả tang nhóm tiểu thương đánh bạc tại cảng cá Thọ Quang Gần đây, lợi dụng việc di dời, sửa chữa chợ tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang nên hằng đêm, một nhóm đối tượng, chủ yếu là tiểu thương đến đây mua bán cá, đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua tôm cá. Vào 4 giờ 15 phút ngày 4-3, lực lượng Công an bắt quả tang 8 đối tượng đang tham gia đánh bạc gồm: Cao Ngọc Cảnh (38 tuổi), Lê Như Tây (34 tuổi), Võ Thị Quỳnh Thi (30 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Sáu (43 tuổi; cùng trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Như Phương (31 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk); Lê Thị Tôm (59 tuổi), Nguyễn Thị Tui (68 tuổi) và Lê Văn Xin (30 tuổi; cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật của các đối tượng. Công an phường Thọ Quang đã củng cố hồ sơ ban đầu, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Khu vực 2) để thụ lý, xác minh theo thẩm quyền.