Bất thường tiệm tạp hóa bán ruốc heo giá chỉ hơn 100 ngàn đồng/kg

Ngày 12-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hành chính 1 công ty và 1 tiệm tạp hóa trên địa bàn, thu giữ hàng trăm sản phẩm hàng hóa là đồ ăn không rõ nguồn gốc, trong đó có ruốc heo (chà bông).

Các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trong đó có sản phẩm ruốc heo

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại các cơ sở này đang kinh doanh nhiều mặt hàng đồ khô, đồ ăn vặt và nguyên liệu pha chế không bảo đảm quy định về nguồn gốc, nhãn mác và hạn sử dụng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, gồm 600 sản phẩm túi gói các loại đồ ăn vặt như ngô cay, khô gà, quẩy; các nguyên liệu pha chế như bột sữa, trân châu đen, đường thốt nốt... cùng 1.860 kg thực phẩm khô gồm ruốc gà, ruốc heo, hành phi và nhiều mặt hàng khác.

Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có tem nhãn, không ghi hạn sử dụng, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

Làm việc với lực lượng công an, đại diện hộ kinh doanh khai nhận số ruốc gà, ruốc heo được thu mua trôi nổi trên thị trường, trong đó có trường hợp trộn ruốc gà vào ruốc heo để bán ra nhằm thu lợi nhuận cao hơn.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại 1 tiệm tạp hóa

Đáng chú ý, tại cơ sở của bà Hà Thị Thùy Vân, công an ghi nhận tiệm tạp hóa này bán ruốc heo ra thị trường với giá dao động từ 105.000 đến 165.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo khảo sát trên thị trường giá thịt lợn nguyên liệu để chế biến ruốc hiện đang được bán dao động từ 150.000 đến 170.000 đồng/kg.

Mức chênh lệch bất hợp lý này cho thấy sản phẩm có thể đã bị pha trộn nguyên liệu kém chất lượng, sử dụng phụ gia không rõ nguồn gốc hoặc thay đổi thành phần nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Ông Đoàn Văn Quang, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa, các loại thực phẩm khô không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát về điều kiện sản xuất và bảo quản có thể chứa vi khuẩn, nấm mốc, hóa chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép.

Việc sử dụng các sản phẩm này trong thời gian dài có thể gây rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thực phẩm, tích tụ các chất độc hại trong cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em và học sinh thường xuyên sử dụng các loại đồ ăn vặt.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc toàn bộ số hàng hóa đã thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.