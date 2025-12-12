Bầu bổ sung 20 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

Ngày 12-12, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 8 (khóa XIII). Đây là Hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành sau 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhằm triển khai những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại phiên họp buổi chiều cùng ngày, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bầu bổ sung 20 người vào Ban Chấp hành và 5 người vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

20 người được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

1) Ông Đỗ Trần Thịnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

2) Ông Thạch Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

3) Ông Bế Đăng Khoa - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

4) Ông Nguyễn Quốc Dũng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

5) Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM

6) Bà Đỗ Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên

7) Ông Nguyễn Phú Hoàng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng

8) Ông Trần Lê Duy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh

9) Bà Đỗ Thị Hiền - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên

10) Ông Triệu Tài Phong - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang.

11) Ông Lê An Hải - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam

12) Ông Mai Lê Lợi - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

13) Ông Nguyễn Văn Đề - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng

14) Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội

15) Ông Lương Trọng Thành - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

16) Ông Đinh Quốc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

17) Ông Nguyễn Thế Hoàn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

18) Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai

19) Ông Nguyễn Lương Tâm - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

20) Ông Sòi Ngọc Cương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La

Trước khi được bầu bổ sung, các cá nhân trên đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tiến hành thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định.

Tại hội nghị Ban Chấp hành cũng đã kiện toàn chức danh Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Thắng Thức, Phó trưởng Ban Công tác công đoàn, trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng các cán bộ được bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hải Nguyễn

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 5 người vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

1) Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM

2) Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội

3) Ông Lương Trọng Thành - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

4) Ông Lê An Hải - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam

5) Ông Nguyễn Văn Đề - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng