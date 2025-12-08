Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bàn kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2026

Hội nghị lần thứ 15 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - chủ trì.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Tham dự Hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương, Bộ Công an. Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự Hội nghị có bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Ngọ Duy Hiểu, Huỳnh Thanh Xuân, Nguyễn Xuân Hùng...

Hội nghị lần thứ 15 sẽ thảo luận các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2025; Chương trình công tác công đoàn năm 2026; Tờ trình về Chương trình làm việc của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn năm 2026; Tờ trình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ ngày 15-1-2020 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

Hội nghị cũng nghe và thảo luận về Tờ trình về Kế hoạch Tổ chức tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát các cấp công đoàn năm 2025, chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; Tờ trình Báo cáo kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2025. Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết năm 2025, bên cạnh việc triển khai cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2025 "Tập trung phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh", các cấp công đoàn tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ công đoàn; tổ chức Đại hội công đoàn các cấp hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ được tổ chức vào quý II năm 2026.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực tiễn tại đơn vị, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo năm 2025 và chương trình công tác năm 2026, nhất là về các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo thực hiện hiệu quả ngay trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, tạo thế và lực mới cho cả nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2025 và Chương trình công tác công đoàn năm 2026.

Về Báo cáo kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2025; kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2026, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị phản ánh thêm về các khó khăn, vướng mắc, trở ngại trong thực tiễn triển khai, đề xuất về các giải pháp cụ thể để cải thiện kết quả thực hiện, thể hiện quyết tâm chính trí lớn hơn nữa để thực hiện tốt công tác này trong năm 2026.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đặc biệt nhấn mạnh phát triển đoàn viên là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nên cần thể hiện quyết tâm chính trị để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.