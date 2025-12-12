Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 8 bàn nhiều nội dung quan trọng

Ngày 12-12, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (khóa XIII), tập trung thảo luận về kết quả hoạt động công đoàn năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hải Anh

Tới dự Hội nghị có các ông: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Hoàng Trọng Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Cục an ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - đã gợi mở một số vấn đề để Hội nghị thảo luận, cho ý kiến.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hải Anh

Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh đây là hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành sau 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Năm 2025, bên cạnh việc triển khai cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2025 "Tập trung phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh", các cấp công đoàn tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ công đoàn; tổ chức đại hội công đoàn các cấp hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (dự kiến được tổ chức vào cuối quý II năm 2026).

Từ thực tiễn công tác tại các ngành, địa phương, đơn vị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu cho ý kiến về đánh giá kết quả đạt được, thảo luận những nội dung còn tồn tại, hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân, đồng thời trên cơ sở dự báo tình hình, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2026, để đảm bảo thực hiện hiệu quả ngay trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Vũ Hồng Quang và bà Nguyễn Thị Nhung. Ảnh: Hải Nguyễn

Về Báo cáo kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2025; kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2026, ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên liên quan đến sự sống còn của tổ chức Công đoàn, thời gian qua Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn quan tâm dành nguồn lực về tài chính, con người, nhằm hoàn thành cao nhất chỉ tiêu này.

Ông đề nghị các đại biểu căn cứ vào thực tiễn của ngành, địa phương, cần thảo luận, trách nhiệm sâu sắc, đề xuất về các giải pháp cụ thể để cải thiện kết quả thực hiện, thể hiện quyết tâm chính trị lớn hơn nữa để thực hiện tốt công tác này trong năm 2026.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa, chia tay các cán bộ thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Hải Anh

Về Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII trình Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh Đại hội Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức vào cuối Qúy II-2026. Đây là Đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới, so với các kỳ đại hội trước, thời gian chuẩn bị các nội dung của đại hội ngắn hơn nhiều, tiến độ gấp, đòi hỏi sự tập trung cao, cố gắng lớn. Thời gian qua, Tiểu ban Văn kiện và bộ phận giúp việc đã làm việc tích cực, nghiên cứu, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị từ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động công đoàn và từ địa bàn, cơ quan, đơn vị nơi đang công tác, các đại biểu đề xuất thêm những vấn đề mới, có tác động lớn đến tổ chức và hoạt động công đoàn, các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.