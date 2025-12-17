Bầu chọn Giải Mai Vàng - xếp hạng tạm thời: Những tín hiệu thú vị từ sự lựa chọn của công chúng

Dù chưa thể xác định những cái tên dẫn đầu nhưng bức tranh ban đầu mà bạn đọc vẽ nên đang cho thấy nhiều tín hiệu đáng chú ý: sự cạnh tranh gay gắt, những bất ngờ thú vị và đặc biệt là khả năng "lật đổ" rất cao ở chặng nước rút.

Các nghệ sĩ tham gia Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 năm 2025 và Ban Tổ chức tại cuộc họp ngày 8-12. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Giới chuyên môn bất ngờ

Theo đánh giá của giới chuyên môn, bảng xếp hạng tạm thời đã phản ánh mức độ quan tâm của bạn đọc đối với từng nghệ sĩ, tác phẩm, qua đó cho thấy xu hướng thưởng thức nghệ thuật đang vận động mạnh mẽ, đa chiều và ngày càng gắn chặt với đời sống xã hội.

Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 năm 2025 đã thảo luận, thống nhất cao về danh sách vòng bầu chọn 16 hạng mục. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

NSND Trần Minh Ngọc nhận định rằng Mai Vàng luôn là giải thưởng có "nhịp tim" đặc biệt, bởi mọi chuyển động đều xuất phát từ công chúng: "Bảng xếp hạng tạm thời sau 7 ngày chưa nói lên điều gì chắc chắn nhưng lại rất đáng đọc. Ở đó, ta thấy được gu thẩm mỹ của khán giả hôm nay - họ quan tâm đến chiều sâu nghệ thuật, đến giá trị nhân văn chứ không chỉ là sự nổi tiếng nhất thời".

Theo ông, chính yếu tố bình chọn rộng rãi giúp Mai Vàng luôn có những cú bứt phá khó đoán ở giai đoạn cuối. Ở góc nhìn khác, NSƯT Ca Lê Hồng cho rằng những bất ngờ trong bảng xếp hạng tạm thời là điều tích cực cho đời sống nghệ thuật: "Khi chưa ai thực sự dẫn đầu, nghĩa là cuộc đua đang mở. Điều này tạo ra không khí hào hứng, thôi thúc nghệ sĩ và cả khán giả đồng hành đến phút cuối. Mai Vàng vì thế không chỉ là kết quả, mà là cả một hành trình".

Bà nhấn mạnh, nhiều nghệ sĩ có quá trình lao động bền bỉ, lặng lẽ nhưng khi được công chúng nhìn nhận thì sự ghi nhận ấy mang giá trị rất lớn.

Bạn đọc là giám khảo công tâm

NSND Việt Anh nhìn bảng xếp hạng tạm thời như một "bản đồ cảm xúc" của bạn đọc trong năm qua: "Có những nghệ danh xuất hiện không ồn ào, nhưng lại được bạn đọc quan tâm đều đặn. Điều đó cho thấy bạn đọc ngày nay tinh tế hơn, họ là giám khảo công tâm nhận ra giá trị thật sự từ tác phẩm và lao động nghệ thuật nghiêm túc".

Theo ông, sự phân bố phiếu bầu chưa nghiêng hẳn về một phía cũng phản ánh tính công bằng và dân chủ - yếu tố cốt lõi làm nên uy tín của Giải Mai Vàng suốt hơn 3 thập kỷ.

Ở lĩnh vực âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng bảng xếp hạng tạm thời đang mở ra nhiều kỳ vọng: "Điều tôi thấy rõ là bạn đọc đang dành sự quan tâm cho những tác phẩm chạm đến cảm xúc thật, gắn với đời sống xã hội và tinh thần dân tộc. Kết quả sau 7 ngày cho thấy cuộc đua năm nay rất "đẹp", rất đáng chờ đợi".

Ông cũng tin rằng càng về cuối, sự tham gia mạnh mẽ của bạn đọc sẽ khiến bảng xếp hạng liên tục biến động. Từ những nhận xét của giới chuyên môn, có thể thấy bảng xếp hạng tạm thời Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 không chỉ là cuộc đếm phiếu đơn thuần, mà là thước đo sinh động cho sự kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng.

Khi kết quả chưa ngã ngũ sẽ tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, hứa hẹn một chặng nước rút đầy kịch tính - nơi mọi dự đoán đều có thể được viết lại vào phút cuối.