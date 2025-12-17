Bầu chọn Giải Mai Vàng - xếp hạng tạm thời: Những tín hiệu thú vị từ sự lựa chọn của công chúng

Dù chưa thể xác định những cái tên dẫn đầu nhưng bức tranh ban đầu mà bạn đọc vẽ nên đang cho thấy nhiều tín hiệu đáng chú ý: sự cạnh tranh gay gắt, những bất ngờ thú vị và đặc biệt là khả năng "lật đổ" rất cao ở chặng nước rút.
Giới chuyên môn bất ngờ
Theo đánh giá của giới chuyên môn, bảng xếp hạng tạm thời đã phản ánh mức độ quan tâm của bạn đọc đối với từng nghệ sĩ, tác phẩm, qua đó cho thấy xu hướng thưởng thức nghệ thuật đang vận động mạnh mẽ, đa chiều và ngày càng gắn chặt với đời sống xã hội.
NSND Trần Minh Ngọc nhận định rằng Mai Vàng luôn là giải thưởng có "nhịp tim" đặc biệt, bởi mọi chuyển động đều xuất phát từ công chúng: "Bảng xếp hạng tạm thời sau 7 ngày chưa nói lên điều gì chắc chắn nhưng lại rất đáng đọc. Ở đó, ta thấy được gu thẩm mỹ của khán giả hôm nay - họ quan tâm đến chiều sâu nghệ thuật, đến giá trị nhân văn chứ không chỉ là sự nổi tiếng nhất thời".
Theo ông, chính yếu tố bình chọn rộng rãi giúp Mai Vàng luôn có những cú bứt phá khó đoán ở giai đoạn cuối. Ở góc nhìn khác, NSƯT Ca Lê Hồng cho rằng những bất ngờ trong bảng xếp hạng tạm thời là điều tích cực cho đời sống nghệ thuật: "Khi chưa ai thực sự dẫn đầu, nghĩa là cuộc đua đang mở. Điều này tạo ra không khí hào hứng, thôi thúc nghệ sĩ và cả khán giả đồng hành đến phút cuối. Mai Vàng vì thế không chỉ là kết quả, mà là cả một hành trình".
Bà nhấn mạnh, nhiều nghệ sĩ có quá trình lao động bền bỉ, lặng lẽ nhưng khi được công chúng nhìn nhận thì sự ghi nhận ấy mang giá trị rất lớn.
Bạn đọc là giám khảo công tâm
NSND Việt Anh nhìn bảng xếp hạng tạm thời như một "bản đồ cảm xúc" của bạn đọc trong năm qua: "Có những nghệ danh xuất hiện không ồn ào, nhưng lại được bạn đọc quan tâm đều đặn. Điều đó cho thấy bạn đọc ngày nay tinh tế hơn, họ là giám khảo công tâm nhận ra giá trị thật sự từ tác phẩm và lao động nghệ thuật nghiêm túc".
Theo ông, sự phân bố phiếu bầu chưa nghiêng hẳn về một phía cũng phản ánh tính công bằng và dân chủ - yếu tố cốt lõi làm nên uy tín của Giải Mai Vàng suốt hơn 3 thập kỷ.
Ở lĩnh vực âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng bảng xếp hạng tạm thời đang mở ra nhiều kỳ vọng: "Điều tôi thấy rõ là bạn đọc đang dành sự quan tâm cho những tác phẩm chạm đến cảm xúc thật, gắn với đời sống xã hội và tinh thần dân tộc. Kết quả sau 7 ngày cho thấy cuộc đua năm nay rất "đẹp", rất đáng chờ đợi".
Ông cũng tin rằng càng về cuối, sự tham gia mạnh mẽ của bạn đọc sẽ khiến bảng xếp hạng liên tục biến động. Từ những nhận xét của giới chuyên môn, có thể thấy bảng xếp hạng tạm thời Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 không chỉ là cuộc đếm phiếu đơn thuần, mà là thước đo sinh động cho sự kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng.
Khi kết quả chưa ngã ngũ sẽ tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, hứa hẹn một chặng nước rút đầy kịch tính - nơi mọi dự đoán đều có thể được viết lại vào phút cuối.
BẢNG XẾP HẠNG SAU 7 NGÀY BẦU CHỌN GIẢI MAI VÀNG
(theo thứ tự phiếu cao xuống thấp)
1. Nam ca sĩ được yêu thích nhất:
- SOOBIN - "Mục hạ vô nhân"
- S.T Sơn Thạch - "Bầu trời này có em"
- Bùi Công Nam - "Những ngày trời bao la"
- (S)TRONG Trọng Hiếu - "Kho báu"
- Đức Phúc - "Phù Đổng Thiên Vương"
- Tùng Dương - "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".
2. Nữ ca sĩ được yêu thích nhất:
- Trang Pháp - "Mãi là người Việt Nam"
- Hòa Minzy - "Bắc Bling"
- Bùi Lan Hương - "Từ chối nhẹ nhàng thôi"
- Tóc Tiên - "Đậm đà"
- Phương Mỹ Chi - "Ếch ngoài đáy giếng".
3. Nhóm nhạc được yêu thích nhất:
- Nhà Chín Muồi - "Lockdown"
- Nhà Xương Rồng - "Mạnh mẽ như xương rồng"
- B.O.F - "No Fair"
- MOPIUS - "Làn ưu tiên".
4. Ca khúc được yêu thích nhất:
- Mục hạ vô nhân
- Bầu trời này có em
- Kho báu
- Mãi là người Việt Nam
- Còn gì đẹp hơn.
5. MV được yêu thích nhất:
- Sơn thủy khúc
- Mục hạ vô nhân
- Bắc Bling
- Made in Vietnam
- Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.
6. Nam diễn viên sân khấu:
- Trọng Nhân - vai Khương Linh Tá, vở "San Hậu"
- Hoàng Hải - vai Chơn, vở "Tiếng hò sông Hậu"
- Hùng Vương - vai Tiết Giao, vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo"
- Trương Hạ - vai Nhân, vở "Nơi kết thúc bắt đầu"
- Đình Toàn - vai Hồ Tôn Hiến, vở "Dưới bóng giai nhân".
7. Nữ diễn viên sân khấu:
- Lâm Vỹ Dạ - vai Hoa, vở "Một cuộc chiến khác"
- Hồng Ánh - vai Kiều, vở "Dưới bóng giai nhân"
- Bình Tinh - vai Thùy Dương, vở "Cuộc đoàn tụ cảm xúc"
- NSƯT Tú Sương - vai Nguyễn Phục, vở "Bức ngôn đồ Đại Việt"
- Việt Hương - vai bà Phán, vở "Rồi 30 năm sau".
8. Diễn viên hài:
- Duy Khánh Zhou Zhou - vai em út, chương trình "Gia đình Haha"
- BB Trần - vai BiBi Chen "21", vở "Đảo hoa hậu"
- Tự Long - vai Táo quân, chương trình "Gặp nhau cuối năm"
- Quốc Thịnh - vai Thầy Ba Tà Lơn, vở "Hồn ai nấy giữ".
9. Vở diễn:
- "Đảo hoa hậu" - đạo diễn: Hồng Ngọc - Bé Bảy
- "Nguyễn Văn Cừ tuổi trẻ chí lớn" - đạo diễn: Tự Long
- "Nơi kết thúc bắt đầu" - đạo diễn: Huy An
- "Dưới bóng giai nhân" - đạo diễn: Quang Thảo
- "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" - đạo diễn: Võ Hoàng Phương.
10. Chương trình nghệ thuật chính luận:
- Concert "Tổ quốc trong tim"
- Chương trình "Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh - chủ đề "Bước vào kỷ nguyên mới".
11. Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình:
- Steven Nguyễn - vai Quang, phim "Mưa đỏ"
- Liên Bỉnh Phát - vai Khang, phim "Quán Kỳ Nam"
- Đỗ Nhật Hoàng - vai Cường, phim "Mưa đỏ"
- Ma Ran Đô - vai Tú, phim "Nụ hôn bạc tỷ"
- Nguyễn Phương Nam - vai Tạ, phim "Mưa đỏ".
12. Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình:
- Băng Di - vai Thương, phim "Cục vàng của ngoại"
- Lê Hạ Anh - vai Hồng, phim "Mưa đỏ"
- Bích Ngọc - vai Bình An, phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2)
- Đinh Ngọc Diệp - vai Hai Mẫn, phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"
- Lê Phương - vai Bé Gái, phim "Cuộc chiến hạ lưu".
13. Phim truyền hình:
- Mẹ biển
- Cuộc chiến hạ lưu
- Hạnh phúc bị đánh cắp (phần 2)
- Chiếc vòng ngọc bích.
14. Phim điện ảnh:
- Mưa đỏ
- Nhà gia tiên
- Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối
- Tử chiến trên không
- Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.
15. Người dẫn chương trình:
- Vũ Mạnh Cường - chương trình "Tình ca xuyên Việt"
- Anh Tuấn - chương trình "Điểm hẹn tài năng"
- Trấn Thành - chương trình "Anh trai say hi" mùa 2
- Nguyên Khang - chương trình "Khang show"
- Phí Linh - chương trình "Tân binh toàn năng".
16. Chương trình truyền hình - nền tảng số:
- "Gia đình Haha": VTV3 - Yeah1
- "Chiến sĩ quả cảm": VTV3, Cục Công tác chính trị - Bộ Công an và Zeit Media.
- "Running man Việt Nam" mùa 3: HTV7- Forest Studio, SBS
- Chương trình "Em xinh say hi": HTV2, Vie Channel.
