Văn hóa - Văn nghệ

Bầu chọn Hạng mục diễn viên hài: Những tiếng cười dễ nhớ, khó quên

THANH HIỆP

Bốn nghệ sĩ lọt vào vòng bầu chọn hạng mục Diễn viên hài Giải Mai Vàng năm nay cho thấy diện mạo phong phú, sinh động của hài kịch Việt Nam

Trong danh sách nghệ sĩ lọt vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, hạng mục Diễn viên hài là một trong những điểm nhấn khi quy tụ 4 gương mặt nổi bật: BB Trần, Duy Khánh Zhou Zhou, NSND Tự Long và Quốc Thịnh. Mỗi người mang một phong vị riêng, một ngôn ngữ diễn xuất độc đáo.

BB Trần: Tinh tế, nhạy bén

Với vai BiBi Chen "21" trong vở "Đảo hoa hậu" (Nhà hát Thanh Niên), BB Trần tiếp tục khẳng định sức hút của mình trong lĩnh vực hài sân khấu. Anh thể hiện nhân vật qua sự mềm mại của hình thể, bằng nhịp điệu châm biếm sắc sảo và khả năng tương tác nhanh nhạy với khán giả.

NSND Trần Minh Ngọc nhận xét: "BB Trần là nghệ sĩ có khả năng diễn hài, hát hay và biết cách làm chủ tuyến kịch. Cậu ấy hiểu rõ "điểm rơi" của tiếng cười và biết cách giữ tiết tấu để nhân vật không sa đà mà vẫn thấm tính thời sự".

Bầu chọn Hạng mục diễn viên hài: Những tiếng cười dễ nhớ, khó quên - Ảnh 1.

Diễn viên BB Trần. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong vở "Đảo hoa hậu", BB Trần đặt nhân vật vào giữa những xung đột thật - giả, hào quang - góc khuất của sân chơi sắc đẹp. Anh gây cười trong nhiều lớp diễn, cứ xuất hiện là khán giả reo hò. Nhà báo Hoàng Kim (Báo Thanh Niên) cho rằng không phải ai cũng khiến sân khấu trở nên rộn rã một cách duyên dáng như BB Trần. Anh là nhân tố mới trong làng hài kịch, được giới trẻ yêu thích.

Việc lọt vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình lao động nghệ thuật miệt mài của BB Trần; đồng thời cho thấy sự chuyển mình của sân khấu trẻ trong việc khai thác các đề tài đương đại.

Duy Khánh Zhou Zhou: Biến hóa, linh hoạt

Là "em út" trong chương trình truyền hình thực tế "Gia đình Haha" (Công ty CP Tập đoàn Yeah1), Duy Khánh Zhou Zhou mang đến một năng lượng trẻ trung, linh hoạt và thông minh. Nhân vật của anh là chất xúc tác khiến các mảng miếng hài trở nên tươi mới, hiện đại.

Theo NSƯT Ca Lê Hồng, Duy Khánh Zhou Zhou "có cái duyên của sự nhanh nhạy". Bà đánh giá: "Cậu ấy không "làm lố" để gây cười, mà dùng tiết tấu và biểu cảm tự nhiên - điều rất khó giữ được trên truyền hình thực tế".

Bầu chọn Hạng mục diễn viên hài: Những tiếng cười dễ nhớ, khó quên - Ảnh 2.

Diễn viên Duy Khánh Zhou Zhou. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Khả năng ứng biến của Duy Khánh Zhou Zhou được xem là bí quyết giúp anh chiếm được tình cảm của khán giả, nhất là giới trẻ. "Tiếng cười của Duy Khánh mang tính tương tác cao. Anh "bẻ gãy" ngôn ngữ khiến người xem cười vì sự thông minh, nhạy bén. Cách tạo tiếng cười từ tình huống thực tế là điều rất cần trong bối cảnh giải trí đa nền tảng hiện nay" - NSND Phượng Loan nhận định.

Lọt vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng là sự khích lệ lớn để Duy Khánh Zhou Zhou tiếp tục phát triển phong cách hài tinh tế, tiết chế và giàu bản sắc cá nhân.

Quốc Thịnh: Ẩn số thú vị

Trong vở "Hồn ai nấy giữ" (Nhà hát Kịch IDECAF), Quốc Thịnh ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai ông Ba Tà Lơn - một nhân vật duyên dáng, thông minh - và anh đã "cháy" hết mình.

Nhà báo Thùy Trang (Báo Văn Hóa) phân tích: "Quốc Thịnh có cái duyên hiếm thấy, chỉ cần bước ra sân khấu là mang theo tiếng cười. Anh diễn thông minh, biết nén - xả đúng lúc, tạo được sự tin cậy với khán giả".

Bầu chọn Hạng mục diễn viên hài: Những tiếng cười dễ nhớ, khó quên - Ảnh 3.

Diễn viên Quốc Thịnh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Không chỉ là diễn viên, Quốc Thịnh còn là đạo diễn và có khả năng sáng tác kịch bản - điều giúp anh nhìn tiếng cười từ góc độ cấu trúc nội dung. Theo nhà báo Nguyễn Đình Khiêm (Hãng phim TFS), Quốc Thịnh là ẩn số rất thú vị năm nay. Tiếng cười của anh có chiều sâu châm biếm - điều không dễ gặp ở các diễn viên trẻ. Việc Quốc Thịnh có tên ở vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 hứa hẹn tạo nên cuộc đua hấp dẫn, khi tiếng cười của anh mang tính nhân bản và giàu chất châm biếm - một phong vị rất IDECAF.

Vai ông Ba Tà Lơn mang thông điệp đi tìm hạnh phúc, sự gắn kết yêu thương của những con người trong gia đình. Nhà báo Hoàng Kim đánh giá cao khả năng ứng biến, tương tác trong diễn xuất để tạo tiếng cười từ tình huống một cách tài tình của Quốc Thịnh. Chị thừa nhận: "Tôi thích cách "làm chủ đội hình" của Quốc Thịnh. Anh tạo dấu ấn đẹp, để tiếng cười đọng lại nhiều bài học suy ngẫm".

NSND Tự Long: Người giữ lửa hài duyên dáng

Trong những đề cử lọt vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng năm nay, NSND Tự Long là gương mặt quen thuộc. Vai Táo quân của ông trong "Gặp nhau cuối năm" (VTV) nhiều năm qua vẫn là một biểu tượng gắn liền với tiếng cười châm biếm sâu cay mà vẫn đầy tính nhân văn.

NSND Trần Minh Ngọc nhìn nhận: "Tự Long sở hữu năng lực hiếm có: Đưa vấn đề thời sự vào hài mà không làm mất chất dân gian. Tiếng cười của anh vừa hóm hỉnh vừa có chiều sâu văn hóa".

Bầu chọn Hạng mục diễn viên hài: Những tiếng cười dễ nhớ, khó quên - Ảnh 4.

NSND Tự Long. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mỗi mùa Táo quân, NSND Tự Long đều sáng tạo những lớp diễn tung tẩy, linh hoạt, giữ được "màu" truyền thống nhưng không xa rời hơi thở đương đại. NSƯT Ca Lê Hồng cho rằng sự tinh tế của NSND Tự Long là ở chỗ ông "không chỉ diễn hài mà còn kể chuyện bằng phong cách hài". Khán giả xem ông diễn vừa cười vừa suy nghĩ, vừa nhận thấy một phần đời sống của mình trong đó. Sự góp mặt của NSND Tự Long trong các đề cử Giải Mai Vàng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của phong cách diễn tử tế, đầy trách nhiệm và giàu trí tuệ...

BB Trần mang đến tiếng cười giàu tính thời sự và thẩm mỹ, trẻ trung; Duy Khánh mang đến năng lượng tự nhiên, nhanh nhạy; NSND Tự Long gìn giữ tiếng cười dân gian - thời sự; Quốc Thịnh thắp sáng sân khấu bằng duyên hài sắc sảo, giàu cảm xúc. "Một nền sân khấu mạnh là nền sân khấu có nhiều tiếng cười ý nghĩa. Bốn nghệ sĩ được đề cử năm nay cho thấy diện mạo phong phú và sinh động của hài kịch Việt Nam. Họ đều có khả năng tạo nên những tiếng cười dễ nhớ, khó quên" - NSND Trần Minh Ngọc nhấn mạnh. 

Trong nghệ thuật biểu diễn, tiếng cười luôn giữ vị trí đặc biệt: vừa "chữa lành", gợi mở vừa phản chiếu những nỗi niềm ẩn sâu trong xã hội. Giải Mai Vàng không chỉ là cuộc bình chọn mà còn là dịp tri ân những nghệ sĩ đã miệt mài gìn giữ nụ cười, một giá trị tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa - nghệ thuật đương đại.

Bầu chọn Hạng mục diễn viên hài: Những tiếng cười dễ nhớ, khó quên - Ảnh 5.


