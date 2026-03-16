Thể thao

"Bầu" Đại thừa nhận gặp khó khi trở lại V-League

Tường Phước (Ảnh: Quốc An)

(NLĐO) - Vừa trở lại V-League trên cương vị HLV CLB PVF-CAND, ông Trần Tiến Đại ("bầu" Đại) đã phải nhận thất bại khi cầm quân thi đấu với CLB Công an TP HCM.

Thất bại 0-1 trước Công an TP HCM ở vòng 16 V-League 2025-2026 hôm 15-3 là kết quả kém may mắn đối với PVF-CAND. Dù phải chơi trên sân của đối phương nhưng đội bóng đến từ Hưng Yên nhập cuộc tự tin, triển khai mảng miếng tấn công đa dạng và suýt mở tỉ số.

"Bầu" Đại thừa nhận gặp khó khi trở lại V-League - Ảnh 1.

Samson và Mpande suýt tạo bất ngờ trên sân Thống Nhất

Nếu trọng tài chính Trương Hồng Vũ không quá khắt khe, Hoàng Vũ Samson đã có thể là người lập công giúp PVF-CAND vươn lên dẫn bàn. Sau khi tham khảo VAR, "vua áo đen" không công nhận bàn thắng của đội khách vì cho rằng tiền đạo Mpande đã vung tay vào mặt hậu vệ Quang Hùng trong tình huống tranh chấp trước khi chuyền bóng cho Samson.

Sau đó, đoàn quân HLV Trần Tiến Đại vẫn kiên cường chơi đôi công với đội chủ nhà nhưng không thể đánh bại thủ thành Patrik Lê Giang. Ngược lại, PVF-CAND phải nhận bàn thua từ tình huống phản công nhanh của đối phương ở cuối trận.

"Bầu" Đại thừa nhận gặp khó khi trở lại V-League - Ảnh 2.

HLV Trần Tiến Đại có ngày ra mắt đội bóng mới kém suôn sẻ

Thất bại này khiến PVF-CAND tiếp tục giậm chân ở đáy bảng xếp hạng V-League 2025-2026. Đây cũng là trận thua đầu tiên của "bầu" Đại với vai trò HLV trưởng PVF-CAND. Với 11 điểm sau 16 trận, thầy trò ông Đại hiện kém hơn 1 điểm so với nhóm trên.

HLV Trần Tiến Đại nhận xét các học trò cần phải cải thiện thể lực, xốc lại tinh thần để vượt qua khó khăn, hướng tới mục tiêu trụ hạng thành công.

"Đây là trận đầu tiên tôi cầm quân và phải đá sân khách, lại mới chỉ có 2 buổi tập nên cũng gặp một số khó khăn. Đội bóng có tham vọng và đặt ra mục tiêu nhưng bóng đá luôn nghiệt ngã. Chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi” - "bầu" Đại chia sẻ.

Nguyễn Đình Bắc được đề cử hai hạng mục "Giải thưởng Cống hiến 2026"

Nguyễn Đình Bắc được đề cử hai hạng mục "Giải thưởng Cống hiến 2026"

(NLĐO) - Nguyễn Đình Bắc nằm trong danh sách đề cử "Gương mặt thể thao của năm" và "Gương mặt trẻ thể thao của năm".

Ninh Bình tiếp tục hụt hơi, PVF-CAND thay tướng chưa đổi vận

(NLĐO) - Cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng tại V-League 2025-2026 ngày càng kịch tính sau những kết quả của vòng 16.

Khoa Ngô ghi bàn bàn duy nhất cho CA TP HCM trong ngày HLV Kim Sang-sik "xem giò"

(NLĐO) - Trong ngày HLV Kim Sang-sik dự khán sân Thống Nhất, Khoa Ngô đã toả sáng giúp CA TP HCM giành trọn 3 điểm dù Tiến Linh tiếp tục nối dài chuỗi tịt ngòi.

