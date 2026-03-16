Nguyễn Đình Bắc được đề cử hai hạng mục "Giải thưởng Cống hiến 2026"

Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 năm 2026 do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức đã chính thức công bố danh sách đề cử ở các hạng mục thuộc lĩnh vực thể thao. Đáng chú ý, bóng đá Việt Nam có hai đại diện góp mặt trong top 3 đề cử hạng mục “Chiến tích thể thao của năm”, gồm Đội tuyển U22 Việt Nam và Đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Đội tuyển U22 Việt Nam được đề cử nhờ thành tích nổi bật khi giành HCV SEA Games 33, đồng thời đăng quang Giải U23 Đông Nam Á, tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên đoạt HCV SEA Games 33, sau 5 kỳ đại hội liên tiếp giành ngôi Á quân. Bên cạnh đó, đội cũng lọt vào tứ kết Giải Futsal nữ châu Á, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của futsal nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Ở các hạng mục cá nhân, bóng đá Việt Nam cũng có đại diện trong danh sách đề cử Gương mặt thể thao của năm và Gương mặt trẻ thể thao của năm là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, với các thành tích nổi bật như HCV SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á, vô địch ASEAN Cup 2024 và danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025.

Sự góp mặt của các đại diện bóng đá trong nhiều hạng mục đề cử tại Giải thưởng Cống hiến 2026 tiếp tục cho thấy dấu ấn và đóng góp tích cực của bóng đá Việt Nam vào thành tích chung của thể thao nước nhà.