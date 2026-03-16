Thể thao

Ninh Bình tiếp tục hụt hơi, PVF-CAND thay tướng chưa đổi vận

Hoàng Hiệp - Ảnh: VPF

(NLĐO) - Cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng tại V-League 2025-2026 ngày càng kịch tính sau những kết quả của vòng 16.

Kéo dài chuỗi không thắng lên 5 trận

Trên sân nhà, ngày 14-3, CLB Ninh Bình tiếp đón Công an Hà Nội với khát khao trở lại đường đua vô địch sau khi bổ nhiệm HLV Vũ Tiến Thành. Tuy nhiên, bàn thắng sớm ngay phút thứ 2 của Alan Grafite đã đẩy đội bóng cố đô vào thế rượt đuổi tỉ số.

Ninh Bình tiếp tục hụt hơi, PVF-CAND thay tướng chưa đổi vận - Ảnh 1.

Công an Hà Nội (áo xanh) củng cố ngôi đầu bảng sau trận thắng Ninh Bình

Khi Ninh Bình chưa tìm được sự chính xác trong khâu dứt điểm, đại diện ngành công an đã nhân đôi cách biệt nhờ cú sút xa đẹp mắt của tiền vệ Lê Phạm Thành Long. Những nỗ lực cuối trận của Phạm Gia Hưng chỉ vừa đủ để giúp đội chủ nhà rút ngắn cách biệt. Chung cuộc, Ninh Bình nhận thất bại 1-2 trước thầy trò HLV Mano Polking, kéo dài chuỗi không thắng lên 5 trận.

Ở trận đấu sớm (ngày 13-3) CLB Hà Nội giành chiến thắng 3-0 khi chạm trán Sông Lam Nghệ An. Ba điểm trọn vẹn trên sân Hàng Đẫy giúp đoàn quân HLV Harry Kewell áp sát vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của Ninh Bình với cách biệt đúng 1 điểm.

Đại diện còn lại trong top 3 là Thể Công Viettel tiếp tục phả hơi nóng lên ngôi đầu bảng của Công an Hà Nội sau khi đánh bại Hải Phòng bằng pha lập công duy nhất của Lucão do Break.

Khoảng cách lúc này là 4 điểm, song đội bóng ngành công an vẫn còn 1 trận đá bù với CLB Đà Nẵng.

Đà Nẵng giữ lại 1 điểm quý giá

Ở nhóm cuối bảng, Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai cống hiến màn rượt đuổi tỉ số mãn nhãn trên sân Chi Lăng. Đội chủ nhà sớm mở tỉ số, nhưng sự thiếu ổn định khiến họ thường xuyên để mất bóng trước sức ép của đại diện phố Núi.

Ninh Bình tiếp tục hụt hơi, PVF-CAND thay tướng chưa đổi vận - Ảnh 2.

Đà Nẵng (phải) giành 1 điểm quý giá trước Hoàng Anh Gia Lai trong trận cầu 6 bàn thắng

Phút 61, trung vệ Jairo Rodrigues gỡ hòa cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi từ cú sút phạt cách khung thành khoảng 25 m. Sau pha đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-1 của Trần Gia Bảo, Rodrigues vô tình phản lưới nhà ở phút 73 khi cố gắng ngăn chặn nỗ lực Milan Makaric.

Chưa đầy 15 phút sau, chính ngoại binh này chuộc lỗi bằng bàn thắng thứ 2 vào lưới thủ môn Nguyễn Văn Toản, một lần nữa đưa Hoàng Anh Gia Lai vươn lên dẫn trước. Khi kết quả tưởng chừng đã an bài, cú sút xa của Vũ Văn Sơn ở phút bù giờ cuối cùng giúp Đà Nẵng giữ lại 1 điểm quý giá. Trong khi đó, 3 trận liên tiếp không thắng khiến HLV Lê Quang Trãi và các học trò tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 11.

Khoa Ngô lên tiếng

Đội cuối bảng PVF-CAND sau khi thay HLV vẫn chưa thể giành được điểm số nào. Trong cuộc đọ sức với CLB Công an TP HCM, Hoàng Vũ Samson đưa bóng vào khung thành của thủ môn Patrik Lê Giang, song VAR đã từ chối bàn thắng vì tiền đạo Joseph Mpande phạm lỗi trước đó.

Ninh Bình tiếp tục hụt hơi, PVF-CAND thay tướng chưa đổi vận - Ảnh 3.

Khoa Ngô (giữa) tiếp tục tỏa sáng mang về chiến thắng cho CLB Công an TP HCM

Khi Nguyễn Tiến Linh liên tục bỏ lỡ nhiều cơ hội mở tỉ số, tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô của đội chủ sân Thống Nhất đã lên tiếng. Phút 76, từ đường căng ngang thuận lợi của Lê Quang Hùng, cầu thủ sinh năm 2006 đánh bại thủ thành Đỗ Sỹ Huy, mang về 3 điểm trọn vẹn cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp mà Khoa Ngô ghi bàn quyết định chiến thắng cho Công an TP HCM.

Ở các cặp đấu còn lại, Becamex TP HCM vượt qua Hà Tĩnh để tạo khoảng cách tương đối an toàn so với nhóm xuống hạng.

Còn Thanh Hóa đang cách vị trí chót bảng của PVF-CAND đúng 2 điểm sau thất bại tối thiểu trước ĐKVĐ Nam Định.

Ninh Bình tiếp tục hụt hơi, PVF-CAND thay tướng chưa đổi vận - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau vòng 16

Sau trận đá bù vòng 13 giữa Công an Hà Nội và Đà Nẵng (22-3), V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Vòng 17 V-League 2025-2026 sẽ trở lại từ ngày 4-4.


