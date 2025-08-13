HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bầu Đức đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG cho con trai?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Bầu Đức đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu trong khi con trai ông – Đoàn Hoàng Nam lại đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG) vừa có 2 thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan. 

Bầu Đức bán cổ phiếu HAG, con trai mua

Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai, đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận, thời gian từ 15-8 đến 13-9 với mục đích cơ cấu lại sở hữu.

Nếu thỏa thuận thành công, bầu Đức sẽ giảm tỉ lệ sở hữu cổ phiếu HAG từ 31,2% xuống còn 28,84%, (từ mức 329.950.533 cổ phiếu xuống còn 304.950.533 cổ phiếu).

Cùng ngày (12-8), con trai kín tiếng của bầu Đức là Đoàn Hoàng Nam lại đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn, thời gian từ 15-8 đến 13-9 với mục đích tăng tỉ lệ sở hữu.

Bầu Đức đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG cho con trai?- Ảnh 1.

Bầu Đức mời cổ đông ăn sầu riêng do công ty trồng

Ông Đoàn Hoàng Nam hiện không sở hữu cổ phiếu HAG, nếu giao dịch thành công, ông sẽ nắm giữ 2,55% cổ phần tại công ty cha mình sáng lập.

Với giá cổ phiếu HAG hiện hành là 16.200 đồng/cổ phiếu, bầu Đức dự kiến sẽ thu vào gần 400 tỉ đồng, trong khi con trai Đoàn Hoàng Nam sẽ phải bỏ vốn 437 tỉ đồng để thực hiện giao dịch này.

Công ty thoát lỗ, cổ phiếu hấp dẫn?

Đây là lần đầu tiên con trai của bầu Đức đăng ký mua vào cổ phiếu HAG. Trước đó, Đoàn Hoàng Anh, con gái của bầu Đức thường xuyên đăng ký mua vào – bán ra cổ phiếu HAG với số lượng lớn. Hiện tại, bà Đoàn Hoàng Anh đang sở hữu 13 triệu cổ phiếu HAG, chiếm 1,23% vốn.

Hoàng Anh Gia Lai hiện là một công ty nông nghiệp với sản phẩm chủ lực là trái cây (chuối, sầu riêng) và chăn nuôi (heo ăn chuối). Dự kiến, năm nay, công ty này sẽ phát triển thêm cây trồng cà phê Arabica và dâu tằm.

Sáu tháng đầu năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai có doanh thu 3.709 tỉ đồng, lợi nhuận 870 tỉ đồng, tăng 34% và 74% so với cùng kỳ 2024. Tính đến thời điểm này, Hoàng Anh Gia Lai đang có 400 tỉ đồng lợi nhuận chưa phân phối và chấm dứt lỗ lũy kế đeo bám nhiều năm.

bầu Đức Đoàn Nguyên Đức Hoàng Anh Gia Lai con trai bầu Đức Đoàn Hoàng Nam
