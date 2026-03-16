Bầu Đức gác lại kế hoạch nghỉ hưu, đặt tham vọng dẫn đầu thế giới về cà phê

Ngày 16-3, tại TP HCM, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai phối hợp với Ngân hàng Phương Đông (OCB) và Công ty CP Chứng khoán OCBS tổ chức hội thảo "HAGL và chiến lược phát triển bền vững 20.000 ha cà phê đến năm 2028".

Công ty sở hữu diện tích cà phê lớn nhất thế giới

Tại hội thảo, bầu Đức cho biết ông từng tính đến chuyện nghỉ hưu (ông sinh năm 1962) nhưng vì "lỡ rồi" nên quyết định trở lại "đường đua" cùng Hoàng Anh Gia Lai hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp sở hữu diện tích trồng cà phê lớn nhất thế giới.

Bầu Đức phát biểu tại hội thảo ngày 16-3



Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu trồng 20.000 ha, vượt qua doanh nghiệp đang sở hữu diện tích lớn nhất thế giới (khoảng 14.600 ha). Dự án đã triển khai được 2 năm. Công ty dự kiến hoàn tất trồng 10.000 ha vào tháng 8-2026, sau đó mỗi năm trồng thêm 5.000 ha trong giai đoạn 2027-2028 để hoàn thiện kế hoạch.

Bầu Đức cho biết Hoàng Anh Gia Lai có thể trồng cà phê Arabica với giá thành chỉ khoảng 1.400 USD/tấn, trong khi giá thị trường hiện hơn 6.000 USD/tấn, mở ra khả năng mang lại lợi nhuận lớn.

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng từ mức hơn 2.000 tỉ đồng lợi nhuận năm 2025, tập đoàn có thể nâng lên 5.000 – 10.000 tỉ đồng mỗi năm trong giai đoạn tới nhờ dự án cà phê.

Theo bầu Đức, Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc kéo dài gần 10 năm. Hiện nay, nợ công ty mẹ đã về 0 đồng, nợ hợp nhất còn khoảng 7.600 tỉ đồng, tổng tài sản gần 27.000 tỉ đồng.

Bản thân ông Đức cũng rút ra kinh nghiệm lớn nhất trong kinh doanh là phải kiểm soát chặt chẽ tài chính, duy trì tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu không quá 50% và tuyệt đối không để doanh nghiệp mất thanh khoản.

Được nhiều bên tư vấn, hỗ trợ

TS Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) - đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho dự án, cho biết Hoàng Anh Gia Lai có nhiều lợi thế như quỹ đất lớn, khả năng cơ giới hóa và ứng dụng nông nghiệp chính xác.

Đáng chú ý, đất của Hoàng Anh Gia Lai được xem là "đất mới" đối với cây cà phê. Viện đã áp dụng các biện pháp nông nghiệp tuần hoàn, che phủ đất để bảo tồn độ màu mỡ, giúp dự án phát triển bền vững trong ít nhất 20 năm mà không lo suy thoái đất hay dịch bệnh.

Theo TS Phan Việt Hà, WASI hiện sở hữu bộ giống cà phê tốt, giúp năng suất cà phê của Việt Nam hiện đạt bình quân khoảng 3 tấn/ha, cao hơn nhiều so với đối thủ chính là Brazil 1,7 tấn/ha.

Ông Nguyễn Thành Tài, chuyên gia chế biến sau thu hoạch và cà phê đặc sản, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), ước tính với diện tích 20.000 ha, sản lượng cà phê của Hoàng Anh Gia Lai có thể đạt khoảng 106.000 tấn mỗi năm.

Trong đó, Arabica sẽ là giống chủ lực, bên cạnh Robusta và Liberica (cà phê mít). Các sản phẩm dự kiến gồm cà phê nhân xanh, cà phê rang xay và tinh chất cà phê hòa tan. Dự án có thể mang lại doanh thu khoảng 713 triệu USD mỗi năm.

Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định địa phương sẽ đồng hành cùng Hoàng Anh Gia Lai trong quá trình triển khai dự án.

Ông Quế cho biết tỉnh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút nhà đầu tư lớn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Riêng Hoàng Anh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp làm việc với tập đoàn ít nhất 3 lần.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cũng vừa chấp thuận chủ trương để Hoàng Anh Gia Lai xây dựng một cụm công nghiệp rộng 75 ha tại Mang Yang. Cụm công nghiệp này nằm gần tuyến cao tốc dự kiến hoàn thành vào giai đoạn 2028 – 2029, thuận lợi cho việc thu mua, vận chuyển và chế biến sâu nông sản từ Lào, Campuchia và Gia Lai để xuất khẩu.

Về việc phần lớn diện tích cà phê của Hoàng Anh Gia Lai dự kiến được trồng tại Lào và Campuchia, tỉnh Gia Lai đã lên kế hoạch ký kết quy chế hợp tác với các tỉnh Đông Bắc Campuchia và Nam Lào vào cuối tháng 3-2026.

Việc này nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền các địa phương của ba nước, giúp Hoàng Anh Gia Lai thuận lợi hơn khi triển khai các dự án đầu tư trong khu vực.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Hoàng Anh Gia Lai, cho biết dự án trồng cà phê cần tổng vốn khoảng 14.220 tỉ đồng. Trong đó, năm 2026 cần 5.420 tỉ đồng, năm 2027 cần 4.500 tỉ đồng và năm 2028 cần 4.300 tỉ đồng.



