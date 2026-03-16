Bầu Đức gác lại kế hoạch nghỉ hưu, đặt tham vọng dẫn đầu thế giới về cà phê

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bầu Đức gác lại kế hoạch nghỉ hưu, đặt tham vọng dẫn đầu thế giới về cà phê

Bài, ảnh, clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho biết đã gác lại kế hoạch nghỉ hưu để thực hiện dự án trồng 20.000 ha cà phê

Ngày 16-3, tại TP HCM, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai phối hợp với Ngân hàng Phương Đông (OCB) và Công ty CP Chứng khoán OCBS tổ chức hội thảo "HAGL và chiến lược phát triển bền vững 20.000 ha cà phê đến năm 2028".

Công ty sở hữu diện tích cà phê lớn nhất thế giới

Tại hội thảo, bầu Đức cho biết ông từng tính đến chuyện nghỉ hưu (ông sinh năm 1962) nhưng vì "lỡ rồi" nên quyết định trở lại "đường đua" cùng Hoàng Anh Gia Lai hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp sở hữu diện tích trồng cà phê lớn nhất thế giới.

- Ảnh 1.

Bầu Đức phát biểu tại hội thảo ngày 16-3

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu trồng 20.000 ha, vượt qua doanh nghiệp đang sở hữu diện tích lớn nhất thế giới (khoảng 14.600 ha). Dự án đã triển khai được 2 năm. Công ty dự kiến hoàn tất trồng 10.000 ha vào tháng 8-2026, sau đó mỗi năm trồng thêm 5.000 ha trong giai đoạn 2027-2028 để hoàn thiện kế hoạch.

Bầu Đức cho biết Hoàng Anh Gia Lai có thể trồng cà phê Arabica với giá thành chỉ khoảng 1.400 USD/tấn, trong khi giá thị trường hiện hơn 6.000 USD/tấn, mở ra khả năng mang lại lợi nhuận lớn.

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng từ mức hơn 2.000 tỉ đồng lợi nhuận năm 2025, tập đoàn có thể nâng lên 5.000 – 10.000 tỉ đồng mỗi năm trong giai đoạn tới nhờ dự án cà phê.

Theo bầu Đức, Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc kéo dài gần 10 năm. Hiện nay, nợ công ty mẹ đã về 0 đồng, nợ hợp nhất còn khoảng 7.600 tỉ đồng, tổng tài sản gần 27.000 tỉ đồng.

Bản thân ông Đức cũng rút ra kinh nghiệm lớn nhất trong kinh doanh là phải kiểm soát chặt chẽ tài chính, duy trì tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu không quá 50% và tuyệt đối không để doanh nghiệp mất thanh khoản.

Bầu Đức phát biểu tại hội thảo ngày 16-3

Được nhiều bên tư vấn, hỗ trợ

TS Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) - đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho dự án, cho biết Hoàng Anh Gia Lai có nhiều lợi thế như quỹ đất lớn, khả năng cơ giới hóa và ứng dụng nông nghiệp chính xác.

Đáng chú ý, đất của Hoàng Anh Gia Lai được xem là "đất mới" đối với cây cà phê. Viện đã áp dụng các biện pháp nông nghiệp tuần hoàn, che phủ đất để bảo tồn độ màu mỡ, giúp dự án phát triển bền vững trong ít nhất 20 năm mà không lo suy thoái đất hay dịch bệnh.

Theo TS Phan Việt Hà, WASI hiện sở hữu bộ giống cà phê tốt, giúp năng suất cà phê của Việt Nam hiện đạt bình quân khoảng 3 tấn/ha, cao hơn nhiều so với đối thủ chính là Brazil 1,7 tấn/ha.

Ông Nguyễn Thành Tài, chuyên gia chế biến sau thu hoạch và cà phê đặc sản, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), ước tính với diện tích 20.000 ha, sản lượng cà phê của Hoàng Anh Gia Lai có thể đạt khoảng 106.000 tấn mỗi năm.

Trong đó, Arabica sẽ là giống chủ lực, bên cạnh Robusta và Liberica (cà phê mít). Các sản phẩm dự kiến gồm cà phê nhân xanh, cà phê rang xay và tinh chất cà phê hòa tan. Dự án có thể mang lại doanh thu khoảng 713 triệu USD mỗi năm.

- Ảnh 2.

Quang cảnh hội thảo ngày 16-3

Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định địa phương sẽ đồng hành cùng Hoàng Anh Gia Lai trong quá trình triển khai dự án.

Ông Quế cho biết tỉnh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút nhà đầu tư lớn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Riêng Hoàng Anh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp làm việc với tập đoàn ít nhất 3 lần.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cũng vừa chấp thuận chủ trương để Hoàng Anh Gia Lai xây dựng một cụm công nghiệp rộng 75 ha tại Mang Yang. Cụm công nghiệp này nằm gần tuyến cao tốc dự kiến hoàn thành vào giai đoạn 2028 – 2029, thuận lợi cho việc thu mua, vận chuyển và chế biến sâu nông sản từ Lào, Campuchia và Gia Lai để xuất khẩu.

Về việc phần lớn diện tích cà phê của Hoàng Anh Gia Lai dự kiến được trồng tại Lào và Campuchia, tỉnh Gia Lai đã lên kế hoạch ký kết quy chế hợp tác với các tỉnh Đông Bắc Campuchia và Nam Lào vào cuối tháng 3-2026.

Việc này nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền các địa phương của ba nước, giúp Hoàng Anh Gia Lai thuận lợi hơn khi triển khai các dự án đầu tư trong khu vực.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Hoàng Anh Gia Lai, cho biết dự án trồng cà phê cần tổng vốn khoảng 14.220 tỉ đồng. Trong đó, năm 2026 cần 5.420 tỉ đồng, năm 2027 cần 4.500 tỉ đồng và năm 2028 cần 4.300 tỉ đồng.


Tin liên quan

Công ty bầu Đức "dứt duyên" với vị ân nhân đầu tiên

Công ty bầu Đức "dứt duyên" với vị ân nhân đầu tiên

(NLĐO) – Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT đã thoái vốn sạch khỏi HAGL Agrico

Nữ nhân viên được bầu Đức thưởng căn hộ kể lý do ở lại HAGL lúc khó khăn nhất

(NLĐO) – Khi Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức trên bờ vực phá sản, nợ lương nửa năm, cả phòng nghỉ hết, chỉ còn bà Kiều Ngọc Hoa ở lại

Bầu Đức lần đầu kể chuyện về 3 ân nhân đã cứu HAGL từ vực phá sản

(NLĐO) – Theo bầu Đức, nếu không có 3 ân nhân này, Hoàng Anh Gia Lai đã không thể thoát hiểm ngoạn mục từ bờ vực phá sản đến thành công ngày nay

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo