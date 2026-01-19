HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nữ nhân viên được bầu Đức thưởng căn hộ kể lý do ở lại HAGL lúc khó khăn nhất

Tin, clip: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Khi Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức trên bờ vực phá sản, nợ lương nửa năm, cả phòng nghỉ hết, chỉ còn bà Kiều Ngọc Hoa ở lại

Cuối năm, chuyện thưởng Tết đang là tâm điểm chú ý của người lao động và tại Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), có 160 người được nhận phần thưởng lớn và hơn 300 người được thưởng hàng trăm triệu đồng. 

Bà Kiều Ngọc Hoa, người lao động tại HAGL, là 1 trong 160 người được nhận phần thưởng là căn hộ, trị giá từ 2-8 tỉ đồng tại Khu phức hợp Nhà ở cao tầng và Thương mại Phù Đổng (trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) do Chủ tịch HĐQT HAGL Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa công bố. 

Khu phức hợp dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Clip chia sẻ cảm xúc của những nhân viên HAGL được "trúng số" Tết này

Làm việc tại HAGL kể từ khi mới ra trường, đến nay đã được 18 năm, bà Hoa cho biết rất bất ngờ khi nghe thông báo được nhận thưởng căn hộ và rất xúc động khi sự cố gắng, kiên trì của mình đã được công ty ghi nhận.

Bà kể 10 năm trước, khi HAGL gặp khó, nợ lương hơn nửa năm, cả phòng đều nghỉ việc, chỉ còn mình bà ở lại, đồng hành cùng công ty đến hiện tại.

Giờ nhận được phần thưởng lớn, bà biết rằng công ty đã sống lại thực sự, tài chính dồi dào để tri ân nhân viên. 

Còn ông Nguyễn Phúc Tùng, làm việc cho HAGL tại Lào, cảm thấy mình như "trúng số" khi được tặng căn hộ ở vị trí đắc địa ở Pleiku, Gia Lai. "Như một giấc mơ!" – ông Tùng nói. 

Nhớ về thời điểm công ty nợ lương, ông Tùng cho biết lúc đó, ông tin tưởng công ty sẽ hồi phục và làm việc bình thường. Ông cũng cho biết do làm ở HAGL lâu, có tiền dự phòng nên dù không có lương, khi đó gia đình vẫn sống thoải mái.

Bầu Đức thưởng căn hộ cho nhân viên duy nhất của một phòng ở lại khi công ty nợ lương nửa năm - Ảnh 2.

HAGL thưởng căn hộ và cổ phiếu cho nhân viên - Ảnh: HAGL

Còn ông Bùi Đức Dũng (sinh năm 1987), vào làm việc tại HAGL Campuchia khi công ty đã khó khăn nhưng với sức trẻ đã không nề hà việc khó. 

Dù làm việc ở HAGL chưa đến 12 năm, ông Dũng là một trong những người được bầu Đức thưởng lớn nhất với 1 căn shophouse trị giá khoảng 6 tỉ đồng. 

"Đây không chỉ là tài sản lớn nhất của tôi mà cả bố mẹ. Trước giờ, cả nhà tôi chưa ai được sở hữu tài sản lớn như vậy" – ông Dũng kể và nói mình vẫn đang lâng lâng vui sướng.

Theo bầu Đức, đợt thưởng "khủng" này dành cho 499 người lao động làm việc có đóng BHXH tại HAGL hơn 10 năm, tức có mặt tại công ty lúc khủng hoảng năm 2016.

Trong đó, 160 người được tặng căn hộ, tổng giá trị 500 tỉ đồng, trị giá mỗi căn từ 2-8 tỉ đồng.

Số còn lại được tặng cổ phiếu ưu đãi, tổng giá trị 300 tỉ đồng, tối thiểu mỗi người 10.000 cổ phiếu (giá hiện tại khoảng 18.000 đồng/cổ phiếu).

Cả 2 phần thưởng trên đều hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm để nhân viên tiếp tục cống hiến cho công ty.

