Kinh tế

Công ty bầu Đức "dứt duyên" với vị ân nhân đầu tiên

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT đã thoái vốn sạch khỏi HAGL Agrico

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch HĐQT (bầu Đức) báo cáo đã hoàn tất việc bán toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán: HNG) với lý do cơ cấu lại các khoản đầu tư.

Thời gian thực hiện từ ngày 12-1 đến 16-1 theo phương thức thỏa thuận.

Theo đó, HAGL đã bán gần 91,4 triệu cổ phiếu HNG, giá trị theo mệnh giá là gần 914 tỉ đồng, tương ứng 8,24% vốn điều lệ HAGL Agrico.

HAGL Agrico từng là "con cưng" của HAGL và giá cổ phiếu khi lên sàn còn cao hơn cả công ty mẹ.

Tuy nhiên, HAGL Agrico sa lầy khi cao su, cọ dầu lao dốc và dự án nuôi bò thịt cũng không thành công vì bán được con bò nào ngân hàng siết nợ sạch.

Bầu Đức quyết định thóai vốn khỏi HAGL Agrico: Thay đổi lớn Trong chiến lược đầu tư - Ảnh 2.

Ông Đoàn Nguyên Đức

Năm 2018, Tập đoàn Thaco đã tham gia giải cứu HAGL và bầu Đức nhiều lần gọi ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco, Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico là ân nhân của HAGL.

Tại Lễ "Tri ân người lao động có nhiều cống hiến" do HAGL tổ chức cuối tuần qua tại Gia Lai, bầu Đức đã ôn lại thời gian suýt phá sản.

Ông đã nhắc nhở người của HAGL cần biết ơn những người đã giúp đỡ HAGL. Trong đó, có ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco, Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico - là vị ân nhân đầu tiên.

Ông kể, năm 2018 đã viết thư tay cho ông Trần Bá Dương. Nội dung thư chi tiết không được tiết lộ nhưng bầu Đức cho biết ông Dương đã gặp bầu Đức trong 1 buổi chiều. Sau đó, ông Dương đã chuyển HAGL 2.000 tỉ đồng "không 1 tờ giấy" giúp HAGL tái cơ cấu.

Trần Bá Dương Đoàn Nguyên Đức HAGL Agrico bầu Đức Hoàng Anh Gia Lai
