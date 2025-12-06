HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật Luật sư của bạn

"Bẫy" hợp đồng mẫu trong sở hữu kỳ nghỉ

Trường Hoàng ghi

Bạn đọc Nguyễn Thanh (TP HCM) hỏi: Tôi được người bạn rủ mua hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Xin hỏi những rủi ro pháp lý nếu tôi tham gia?

Các điều khoản khóa trói khách hàng hoặc phạt hủy hợp đồng nặng nề có trái quy định pháp luật hiện hành không?

Luật sư Lê Văn Dũng, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ thực chất là dạng hợp đồng dịch vụ du lịch, cung cấp quyền lưu trú định kỳ hằng năm tại các resort hoặc khách sạn, hoàn toàn không phải là giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Người mua thường trả tiền một lần để có quyền sử dụng trong khoảng thời gian nhất định (ví dụ 1 tuần/năm) trong nhiều năm. Tuy nhiên, thông qua quảng cáo và môi giới, khách hàng rất dễ nhầm tưởng mình đang mua quyền sở hữu tài sản hoặc bất động sản vĩnh viễn.

"Bẫy" hợp đồng mẫu trong sở hữu kỳ nghỉ - Ảnh 1.

Minh hoạ AI

Rủi ro lớn nhất là người mua phải thanh toán số tiền lớn từ trước cho các hợp đồng dài hạn, trong khi dự án có thể chưa hình thành hoặc dịch vụ phụ thuộc hoàn toàn vào đối tác thứ ba. Để chốt đơn, bên bán thường tổ chức các buổi hội thảo, đánh vào tâm lý khách hàng bằng quà tặng, voucher và áp lực phải ký hợp đồng ngay để nhận ưu đãi.

Đáng chú ý, đây thường là các hợp đồng mẫu do bên bán soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi cho người tiêu dùng. Khách hàng đối mặt với nguy cơ phát sinh hàng loạt chi phí không rõ ràng như phí quản lý, vận hành, bảo trì; đồng thời bị hạn chế quyền khiếu nại, chuyển nhượng hoặc chấm dứt hợp đồng. Mặc dù nguyên tắc dân sự là bình đẳng, nhưng sự bất cân xứng thông tin khiến người mua dễ chịu thiệt.

Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp tại tòa án, các điều khoản trái luật như mức phạt vi phạm quá cao hay quy định cấm đơn phương chấm dứt hợp đồng vẫn có thể bị tuyên vô hiệu. 

Tin liên quan

Vụ công ty "kỷ luật" nữ sinh viên thực tập: Có thể khởi kiện?

Vụ công ty "kỷ luật" nữ sinh viên thực tập: Có thể khởi kiện?

(NLĐO) - Một nữ sinh thực tập bị đưa tên tuổi lên mạng do "đột ngột" nghỉ thực tập.

Cần khởi tố vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Nếu người nhận tiền chuyển nhầm cố tình chiếm giữ số tiền nửa tỉ đồng thì có thể bị xử lý hình sự lên đến 5 năm tù

Vì sao người trúng số được phép đeo mặt nạ?

Việc đeo mặt nạ nhận giải là hoàn toàn hợp pháp. Công ty xổ số chỉ được sử dụng tên, hình ảnh người trúng thưởng để quảng bá khi có sự đồng ý bằng văn bản

