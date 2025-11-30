Cần khởi tố vụ chuyển nhầm nửa tỉ đồng

Vừa qua, Công an đến nhà ông N.T.L (ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Quảng Trị), tỉnh Quảng Trị) để vận động ông và gia đình phối hợp làm việc, trả lại số tiền gần 500 triệu đồng cho người chuyển tiền nhầm.

Đây là lần thứ 4 cơ quan công an vận động, tuy nhiên cũng như những lần trước, lần này cũng không có kết quả.

Trước đó, ngày 10-11, chị N.T.T.T. (một người quen của ông L.) đã chuyển tiền giao dịch cá nhân tuy nhiên chị đã chuyển nhầm cho ông L. số tiền 499.999.999 đồng.

Người dân theo dõi buổi vận động gia đình N.T.L trả lại số tiền gần 500 chuyển nhầm.Ảnh: Đức Nghĩa

Sau khi biết chuyển tiền nhầm, chị T. đã sao kê, kiểm tra và đến nhà ông T. xin ông L. chuyển lại số tiền đã nhận nhưng bất thành. Chị T. đã cầu cứu các cơ quan chức năng.

Theo quy định của pháp luật, người nhận tiền chuyển nhầm phải chuyển lại cho người chuyển. Người chuyển tiền nhầm cần lưu ý các bước xử lý khi người nhận tiền không trả như yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin.

Nếu người nhận không hợp tác, người chuyển tiền nhầm có thể nộp đơn tố giác hoặc tố cáo đến cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ xử lý; nếu vẫn cố tình chiếm giữ số tiền đã nhận thì có thể yêu cầu khởi tố vụ án để pháp luật bảo vệ.

Trong trường hợp nếu người nhận tiền chuyển nhầm cố tình không trả lại, họ có thể bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và buộc trả lại số tiền đã chiếm giữ trái phép.

Nếu cố tình chiếm giữ, người nhận có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" với các mức phạt tiền hoặc tù tùy theo giá trị tài sản.

Theo Điều 176 Bộ Luật Hình sự, phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200 triệu đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trong trường hợp nếu ông L. bị khởi tố thì có thể bị xử lý mức án từ 1 đến 5 năm tù.