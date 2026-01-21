Bødo/Glimt thắng đậm Man City, địa chấn Champions League

Thi đấu trên mặt sân nhân tạo trong cái lạnh cắt da của Na Uy, lại chưa hết choáng váng với thất bại ở trận derby Manchester hồi cuối tuần trước, Man City bước vào cuộc chiến với Bodo/Glimt bằng tâm trạng đầy lo lắng.

Đoàn quân của Pep Guardiola nhập cuộc chủ động, dâng cao tấn công và sớm tạo ra cơ hội trong những phút đầu. Từ pha đá phạt góc của Phil Foden, Max Alleyne không bị ai kèm đã đánh đầu cận thành từ cự ly chỉ khoảng 6 m, nhưng bóng lại đi vọt xà trong sự khó tin.



Chủ nhà Bodo/Glimt bất ngờ tăng tốc sau những phút đầu bị dồn ép]

Khởi đầu không quá ấn tượng, Bodo/Glimt bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 22. Ole Didrik Blomberg là người đóng vai trò quyết định với một quả tạt chuẩn xác như đặt, để Kasper Høgh băng vào đánh đầu dũng mãnh ở cột xa.

Kasper Høgh đánh đầu mở tỉ số trận đấu

Bị thủng lưới, Man City lộ rõ sự choáng váng và chỉ 2 phút sau đã nhận bàn thua thứ nhì. Vẫn là Blomberg thoát xuống phía sau hàng thủ rồi căng ngang dọn cỗ, tạo điều kiện để Høgh dễ dàng đặt lòng vào góc thấp, hoàn tất cú đúp.

Kasper Høgh hoàn tất cú đúp trong vòng 2 phút

Những khó khăn của Man City được thể hiện rõ nét ngay trước giờ nghỉ. Từ một tình huống phạt góc sâu, Rodri giữ được bóng ở cột xa, và khi trái bóng rơi vào vị trí thuận lợi cho Erling Haaland, tiền đạo người Na Uy lại chậm nhịp, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để rút ngắn cách biệt trước khi hiệp một khép lại.

HLV Pep Guardiola phải trả giá cho sự thiếu cương quyết của mình

HLV Pep Guardiola không thực hiện sự điều chỉnh nào sau giờ nghỉ, và quyết định đó suýt nữa phải trả giá ngay lập tức khi đội chủ nhà đưa được bóng vào lưới lần thứ ba ở phút 52. Chỉ tiếc là người ghi bàn Hakon Evjen đã rơi vào thế việt vị.

Dù vậy, mành lưới của Man City vẫn rung lên lần nữa ở phút 58 sau pha solo ngoạn mục của Jens Petter Hauge và kết thúc là cú dứt điểm đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành.

Jens Petter Hauge giúp Bodo/Glimt dẫn trước ba bàn sau chưa đầy 1 giờ so tài

Man City kịp có bàn rút ngắn tỉ số gần như ngay lập tức nhờ công của Rayan Cherki, nhưng mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi Rodri bị truất quyền thi đấu vì nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng 58 giây.

Rayan Cherki rút ngắn cách biệt cho Man City

Thế trận sau đó diễn ra đầy hỗn loạn. Hauge sút bóng dội xà ngang, còn Høgh thêm một lần nữa bị từ chối bàn thắng thứ ba do lỗi việt vị.

Với lợi thế lớn, nhiệm vụ của Bodo/Glimt trở nên khá đơn giản, và họ kiểm soát trận đấu một cách chắc chắn. Đội chủ nhà thậm chí suýt có bàn thắng thứ tư ở phút bù giờ, nếu thủ môn Gianluigi Donnarumma phía Man City không xuất sắc cản phá pha đối mặt của Andreas Helmersen.

... nhưng tấm thẻ đỏ của Rodri đã phá hỏng nỗ lực của Man City

Chiến thắng tưng bừng 3-1 giúp Bødo/Glimt giành trọn 3 điểm, qua đó thắp sáng cơ hội được đi tranh play-off trước lượt trận cuối.

Lần đầu tiên đội bóng Na Uy thắng được một đối thủ nước Anh ở cúp châu Âu. Về phía Man City, họ nhiều khả năng sẽ bước vào lượt trận thứ tám với vị trí nằm ngoài top 8.