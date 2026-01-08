Erling Haaland có bàn thứ 150, Man City trượt dài cuộc đua vô địch

Sau những cú sẩy chân trước Sunderland và Chelsea, Man City có vẻ thiếu tự tin, nhập cuộc không thật sự chắc chắn dù đối thủ của họ chỉ là Brighton. Ngay ở những phút đầu, thủ môn Gianluigi Donnarumma đã phải liên tiếp trổ tài cản phá các pha dứt điểm của Pascal Gross và Ferdi Kadioglu.



Man City không đủ lực "lấy công bù thủ"

Phía trước thủ môn người Ý trận này vắng hai "lá chắn thép" Ruben Dias và Josko Gvardiol vì chấn thương, càng khiến khâu phòng ngự của "The Citizens" thêm mong manh, dễ vỡ. Lối chơi của đội chủ nhà cứ nhàn nhạt, dễ đoán, nhất là ở khâu tấn công.

Phải đến phút 41, đội chủ sân Etihad mới có bàn mở tỉ số. Đối mặt với pha đột phá táo bạo của Jeremy Doku bên cánh trái, Diego Gomez chỉ còn cách phạm lỗi trong vòng cấm, khiến Brighton phải nhận quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Erling Haaland sút thắng quả phạt đền

Trên chấm 11 m, Erling Haaland không mắc sai lầm nào để ghi bàn. Đây là pha lập công thứ 150 của tiền đạo người Na Uy trong màu áo Man City, khép lại hiệp một với lợi thế mong manh cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, thế trận của Man City sau giờ nghỉ không thật sự thuyết phục. Dù Bernardo Silva sớm sút trúng cột dọc chỉ vài chục giây sau khi hiệp hai bắt đầu, nhưng Brighton mới là đội chơi mạch lạc và hiệu quả hơn.

Phút 60, từ đường chuyền thông minh của Yasin Ayari, Kaoru Mitoma xử lý khéo léo rồi tung cú dứt điểm chuẩn xác từ rìa vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Kaoru Mitoma gỡ hòa 1-1 cho Brighton

Brighton thậm chí suýt vượt lên dẫn trước khi Gomez bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở cự ly gần, còn Mitoma dứt điểm trúng cột dọc trong pha bóng kế tiếp. Ở chiều ngược lại, Man City gia tăng sức ép trong những phút cuối nhưng tỏ ra vô duyên. Haaland dứt điểm thẳng vào thủ môn Bart Verbruggen, trong khi cầu thủ vào sân thay người Rayan Cherki sút chệch cột trong gang tấc.

Pep Guardiola liên tục nhắc nhở hàng thủ trận này

Chấp nhận chia điểm, Man City có nguy cơ bị Arsenal nới rộng cách biệt lên 8 điểm, qua đó khiến tham vọng đua tranh ngôi vương Premier League ngày càng trở nên khó khăn.

Ba trận hòa liên tiếp không chỉ phơi bày vấn đề dứt điểm của Man City mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về chiều sâu đội hình của thầy trò Pep Guardiola, nhất là khi lịch thi đấu dày đặc phía trước vẫn đang chờ đợi.