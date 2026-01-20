HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Man City công bố tân binh Marc Guehi, tiếp tục đua vô địch

Đông Linh (theo Mancity)

(NLĐO) - Man City công bố bản hợp đồng với Marc Guehi từ Crystal Palace, khép lại những đồn đoán về tương lai của trung vệ người Anh suýt gia nhập Liverpool.

Man City tiếp tục khuấy động thị trường chuyển nhượng khi hoàn tất bản hợp đồng với trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace, tăng cường tân binh thứ nhì trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sau tiền đạo chạy cánh Antoine Semenyo.

Man City công bố tân binh Marc Guehi, tiếp tục đua vô địch - Ảnh 1.

Trung vệ Marc Guehi chính thức gia nhập Man City

Theo truyền thông Anh, Guehi ký hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với Man City, tức đến tận mùa hè 2031, kèm mức đãi ngộ lên tới 300.000 bảng/tuần. Do hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này, Crystal Palace buộc phải bán ngôi sao chủ lực cho Man City với mức giá chỉ khoảng 20 triệu bảng để tránh mất trắng.

Việc Man City sớm hoàn tất thương vụ Guehi được xem là động thái cần thiết trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt với khủng hoảng lực lượng ở hàng phòng ngự. HLV Pep Guardiola hiện không có sự phục vụ của nhiều trụ cột như John Stones, Ruben Dias và Josko Gvardiol, khiến hệ thống phòng ngự thiếu ổn định trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Man City công bố tân binh Marc Guehi, tiếp tục đua vô địch - Ảnh 2.

HLV Pep Guardiola tìm kiếm "mảnh ghép" tốt nhất cho hàng thủ "The Citizens"

Sau thất bại 0-2 trước Man United ở derby Manchester cuối tuần qua, Man City tiếp tục gặp khó trong cuộc đua tại Premier League khi đánh rơi nhiều điểm số quan trọng. Việc bổ sung một trung vệ giàu kinh nghiệm như Guehi được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng sớm ổn định lại hàng thủ.

TIN LIÊN QUAN

Trước mắt, Guehi chưa đủ điều kiện thi đấu tại Champions League cho đến vòng knock-out, do đó sẽ không góp mặt trong trận gặp Bodo/Glimt. Tuy nhiên, trung vệ 25 tuổi nhiều khả năng sớm ra mắt Man City tại Premier League trong những vòng đấu tới.

Man City công bố tân binh Marc Guehi, tiếp tục đua vô địch - Ảnh 3.

Marc Guehi sẽ sớm ra mắt trong màu áo Man City

Phát biểu trong ngày ký hợp đồng, Guehi bày tỏ niềm tự hào khi gia nhập đội bóng áo xanh thành Manchester: "Tôi thực sự hạnh phúc khi trở thành cầu thủ của Man City. Đây là đội bóng mạnh nhất nước Anh và là môi trường lý tưởng để tôi tiếp tục phát triển".

Giám đốc bóng đá Hugo Viana đánh giá cao tân binh người Anh: "Marc là một trong những trung vệ xuất sắc nhất bóng đá Anh trong nhiều năm qua. Cậu ấy mạnh mẽ, đọc trận đấu thông minh và luôn thi đấu với tinh thần cao nhất".

Man City công bố tân binh Marc Guehi, tiếp tục đua vô địch - Ảnh 4.

Bản hợp đồng Marc Guehi làm rung chuyển Ngoại hạng Anh

Với kinh nghiệm dày dạn tại Premier League cùng tố chất thủ lĩnh đã được khẳng định, Marc Guehi được kỳ vọng sẽ mang đến sự chắc chắn và "chất thép" cho hàng thủ Man City trong phần còn lại của mùa giải.

Tin liên quan

Man City sẵn sàng trở lại

Man City sẵn sàng trở lại

Hai chiến thắng ngạo nghễ tại vòng ba FA Cup và bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh trong vòng vài ngày như khẳng định Man City sẵn sàng trở lại mọi đường đua.

Tân binh Semenyo tỏa sáng, Man City quật ngã Newcastle ở bán kết League Cup

(NLĐO) – Hai pha lập công của Antoine Semenyo và Rayan Cherki giúp Man City chiếm ưu thế cực lớn trong trận bán kết lượt đi League Cup tại sân của Newcastle.

Semenyo mang điều gì đến với hàng công hùng mạnh Man City?

(NLĐO) - Chi 65 triệu bảng chiêu mộ Antoine Semenyo, Man City không chỉ mua thêm một ngôi sao tấn công mà còn toan tính cho cuộc đua đường dài ở Ngoại hạng Anh.

Man City Premier League Crystal Palace Marc Guehi Champions League thị trường chuyển nhượng mùa Đông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo