Man City công bố tân binh Marc Guehi, tiếp tục đua vô địch

Man City tiếp tục khuấy động thị trường chuyển nhượng khi hoàn tất bản hợp đồng với trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace, tăng cường tân binh thứ nhì trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sau tiền đạo chạy cánh Antoine Semenyo.



Trung vệ Marc Guehi chính thức gia nhập Man City

Theo truyền thông Anh, Guehi ký hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với Man City, tức đến tận mùa hè 2031, kèm mức đãi ngộ lên tới 300.000 bảng/tuần. Do hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này, Crystal Palace buộc phải bán ngôi sao chủ lực cho Man City với mức giá chỉ khoảng 20 triệu bảng để tránh mất trắng.

Việc Man City sớm hoàn tất thương vụ Guehi được xem là động thái cần thiết trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt với khủng hoảng lực lượng ở hàng phòng ngự. HLV Pep Guardiola hiện không có sự phục vụ của nhiều trụ cột như John Stones, Ruben Dias và Josko Gvardiol, khiến hệ thống phòng ngự thiếu ổn định trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

HLV Pep Guardiola tìm kiếm "mảnh ghép" tốt nhất cho hàng thủ "The Citizens"

Sau thất bại 0-2 trước Man United ở derby Manchester cuối tuần qua, Man City tiếp tục gặp khó trong cuộc đua tại Premier League khi đánh rơi nhiều điểm số quan trọng. Việc bổ sung một trung vệ giàu kinh nghiệm như Guehi được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng sớm ổn định lại hàng thủ.

Trước mắt, Guehi chưa đủ điều kiện thi đấu tại Champions League cho đến vòng knock-out, do đó sẽ không góp mặt trong trận gặp Bodo/Glimt. Tuy nhiên, trung vệ 25 tuổi nhiều khả năng sớm ra mắt Man City tại Premier League trong những vòng đấu tới.

Marc Guehi sẽ sớm ra mắt trong màu áo Man City

Phát biểu trong ngày ký hợp đồng, Guehi bày tỏ niềm tự hào khi gia nhập đội bóng áo xanh thành Manchester: "Tôi thực sự hạnh phúc khi trở thành cầu thủ của Man City. Đây là đội bóng mạnh nhất nước Anh và là môi trường lý tưởng để tôi tiếp tục phát triển".

Giám đốc bóng đá Hugo Viana đánh giá cao tân binh người Anh: "Marc là một trong những trung vệ xuất sắc nhất bóng đá Anh trong nhiều năm qua. Cậu ấy mạnh mẽ, đọc trận đấu thông minh và luôn thi đấu với tinh thần cao nhất".

Bản hợp đồng Marc Guehi làm rung chuyển Ngoại hạng Anh

Với kinh nghiệm dày dạn tại Premier League cùng tố chất thủ lĩnh đã được khẳng định, Marc Guehi được kỳ vọng sẽ mang đến sự chắc chắn và "chất thép" cho hàng thủ Man City trong phần còn lại của mùa giải.