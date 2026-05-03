HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bé 3 tuổi đuối nước ở bể bơi khi đi du lịch

N.Dung

(NLĐO) - Nhiều trẻ nhập viện cấp cứu vì đuối nước dịp lễ, xảy ra tại bể bơi, ao gia đình và khi tắm biển, trong đó có trường hợp nguy kịch do sơ cứu sai cách.

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua đã tiếp nhận 4 ca cấp cứu đuối nước, trong đó có trẻ gặp nạn tại bể bơi khi đi du lịch cùng gia đình.

Trẻ 3 tuổi đuối nước ở bể bơi khi đi du lịch - Ảnh 1.

Điều trị bệnh nhi đuối nước tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trường hợp đầu tiên là bé trai 3 tuổi (Hà Nội), bị đuối nước tại bể bơi khi đi du lịch. Trẻ được phát hiện sớm, khi đưa lên vẫn còn tỉnh. Sau sơ cứu tại bệnh viện địa phương, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi.

Một bệnh nhi khác (8 tuổi, Ninh Bình), gặp nạn khi tắm biển cùng gia đình. Sau khi được đưa lên bờ, trẻ được ép tim khoảng 2 phút. Dù tim đập trở lại, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng viêm phổi và phải theo dõi sát.

Theo bác sĩ, cả hai trường hợp này được phát hiện và xử trí kịp thời, cấp cứu đúng cách nên có chuyển biến tích cực, song vẫn cần theo dõi tại cơ sở y tế.

Nặng hơn là bệnh nhi 6 tuổi bị đuối nước tại ao gia đình. Khi được phát hiện, người nhà sơ cứu sai cách, dốc ngược trẻ trong khoảng 2 phút rồi mới ép tim. Trẻ phải điều trị hồi sức tích cực với các biện pháp như thở máy, chống phù não. Do thời gian chìm trong nước kéo dài và mất "thời gian vàng" cấp cứu, tình trạng khi nhập viện rất nặng.

Trường hợp thứ tư là bé 7 tuổi (Hà Nội), nhập viện tối ngày 1-5 với chẩn đoán viêm phổi hít sau khi đuối nước lúc vui chơi tại hồ gần nhà.

Bác sĩ cảnh báo đuối nước là tai nạn thương tích phổ biến và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ từ 5 đến 14 tuổi. Nguy cơ tăng cao vào dịp nghỉ lễ và mùa hè, khi trẻ tham gia nhiều hoạt động dưới nước.

Người lớn cần giám sát trẻ liên tục trong tầm mắt, không phụ thuộc hoàn toàn vào phao bơi hay nhân viên cứu hộ. Đuối nước thường diễn ra âm thầm, nhanh chóng, kể cả ở vùng nước nông hoặc nơi đông người.

Khi phát hiện trẻ đuối nước, cần nhanh chóng đưa lên bờ và sơ cứu đúng cách. Tuyệt đối không dốc ngược trẻ; cần tiến hành ép tim ngay nếu trẻ ngừng tuần hoàn, đồng thời nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Tin liên quan

Ra suối tắm, hai cháu bé bị đuối nước thương tâm

Ra suối tắm, hai cháu bé bị đuối nước thương tâm

(NLĐO)- Thông tin từ UBND xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 cháu bé ra suối tắm bị đuối nước thương tâm.

Rơi xuống kênh thuỷ lợi, học sinh lớp 7 đuối nước tử vong

(NLĐO) - Một học sinh lớp 7 ở Quảng Trị không may bị trượt chân rơi xuống kênh thuỷ lợi dẫn đến chết đuối

Tắm biển tại Mũi Né, một thiếu niên ở TPHCM đuối nước tử vong

(NLĐO) - Thiếu niên này bị sóng cuốn khi tắm biển Mũi Né chiều 1-5, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

cấp cứu đuối nước tắm biển nghỉ lễ tai nạn thương tích tắm suối đuối nước do tắm biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo