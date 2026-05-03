Bé 3 tuổi đuối nước ở bể bơi khi đi du lịch

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua đã tiếp nhận 4 ca cấp cứu đuối nước, trong đó có trẻ gặp nạn tại bể bơi khi đi du lịch cùng gia đình.

Điều trị bệnh nhi đuối nước tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trường hợp đầu tiên là bé trai 3 tuổi (Hà Nội), bị đuối nước tại bể bơi khi đi du lịch. Trẻ được phát hiện sớm, khi đưa lên vẫn còn tỉnh. Sau sơ cứu tại bệnh viện địa phương, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi.

Một bệnh nhi khác (8 tuổi, Ninh Bình), gặp nạn khi tắm biển cùng gia đình. Sau khi được đưa lên bờ, trẻ được ép tim khoảng 2 phút. Dù tim đập trở lại, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng viêm phổi và phải theo dõi sát.

Theo bác sĩ, cả hai trường hợp này được phát hiện và xử trí kịp thời, cấp cứu đúng cách nên có chuyển biến tích cực, song vẫn cần theo dõi tại cơ sở y tế.

Nặng hơn là bệnh nhi 6 tuổi bị đuối nước tại ao gia đình. Khi được phát hiện, người nhà sơ cứu sai cách, dốc ngược trẻ trong khoảng 2 phút rồi mới ép tim. Trẻ phải điều trị hồi sức tích cực với các biện pháp như thở máy, chống phù não. Do thời gian chìm trong nước kéo dài và mất "thời gian vàng" cấp cứu, tình trạng khi nhập viện rất nặng.

Trường hợp thứ tư là bé 7 tuổi (Hà Nội), nhập viện tối ngày 1-5 với chẩn đoán viêm phổi hít sau khi đuối nước lúc vui chơi tại hồ gần nhà.

Bác sĩ cảnh báo đuối nước là tai nạn thương tích phổ biến và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ từ 5 đến 14 tuổi. Nguy cơ tăng cao vào dịp nghỉ lễ và mùa hè, khi trẻ tham gia nhiều hoạt động dưới nước.

Người lớn cần giám sát trẻ liên tục trong tầm mắt, không phụ thuộc hoàn toàn vào phao bơi hay nhân viên cứu hộ. Đuối nước thường diễn ra âm thầm, nhanh chóng, kể cả ở vùng nước nông hoặc nơi đông người.

Khi phát hiện trẻ đuối nước, cần nhanh chóng đưa lên bờ và sơ cứu đúng cách. Tuyệt đối không dốc ngược trẻ; cần tiến hành ép tim ngay nếu trẻ ngừng tuần hoàn, đồng thời nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.