Bé 6 tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở, liệt cơ toàn thân do rắn cắn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bé 6 tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở, liệt cơ toàn thân do rắn cắn

Tuấn Minh

(NLĐO) - Nhập viện trong tình trạng khó thở, môi tím tái, liệt cơ toàn thân, bé gái 6 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chẩn đoán bị rắn cắn.

Ngày 19-5, tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết các y, bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cứu chữa một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị rắn cắn. Nạn nhân được xác định là cháu L.A.T. (SN 2020, ngụ xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa).

Bé 6 tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở, liệt cơ toàn thân do rắn cắn - Ảnh 1.

Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi bị rắn cắn đã cải thiện rõ rệt

Trước đó, sáng 10-5, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhi T. trong tình trạng ý thức lơ mơ, môi tím tái, khó thở nhiều, cơ lực toàn thân giảm nặng, đồng tử giãn rộng, phản xạ ánh sáng kém, phổi giảm thông khí và tăng tiết nhiều đờm dãi.

Theo thông tin gia đình cung cấp, khoảng 2 giờ ngày 10-5, khi đang ngủ, bé gái xuất hiện các triệu chứng đau họng, sụp mi, không nôn. Đến 6 giờ cùng ngày, bé có biểu hiện đau bụng, nôn, khó thở nhiều, chân tay không cử động được nên gia đình nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tại mặt trong đùi trái của bệnh nhi có 2 vết thương nề đỏ nhẹ, cách nhau khoảng 3 mm. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi, suy hô hấp độ 3, liệt cơ toàn thân do rắn cạp nia cắn (chưa xác định được thời điểm bị rắn cắn).

Ngay sao đó, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã hỗ trợ hô hấp, cho bệnh nhi thở máy, sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu và xử lý các biến chứng liên quan.

Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, đến nay tình trạng bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, cơ lực toàn thân phục hồi tốt, có thể tự thở, đã cai máy thở thành công, ăn uống được qua đường miệng và chức năng phổi cũng tiến triển tích cực hơn.

Tin liên quan

Nghịch rắn hổ mang chúa, 1 người bị rắn cắn chết

Nghịch rắn hổ mang chúa, 1 người bị rắn cắn chết

(NLĐO)- Thấy người hàng xóm bắt được 1 con rắn nặng gần 4 kg, dài 3 m, anh Cao Thanh Sơn (Thanh Hóa) sang xem, nghịch vì không biết là rắn hổ mang chúa nên bị cắn chết.

Ai bị rắn cắn, tìm đến bà Chanh

Ở một nơi heo hút tại TP Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Chanh, 71 tuổi, được nhiều người biết đến vì đã cứu sống không biết bao nhiêu nạn nhân bị rắn độc cắn. Gần 30 năm cứu người, bà không hề nhận của ai đồng nào dù nhiều nạn nhân sau khi thoát chết đã tìm mọi cách để hậu tạ.

Đang ngủ, học sinh bị rắn cắn chết

(NLĐO)- Ngày 18-11, Ban Giám hiệu Trường THCS Núi Cấm (huyện Tịnh Biên - An Giang) cho biết cách nay 2 ngày, một học sinh của trường đã tử vong sau khi bị rắn độc cắn.

bệnh nhi suy hô hấp rắn cắn rắn cạp nia liệt cơ toàn thân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo