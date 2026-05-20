Thể thao

Bê bối nghi án "Spygate", Southampton bị loại khỏi chung kết play-off thăng hạng

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) - Bóng đá Anh rúng động khi Southampton bị loại khỏi trận chung kết play-off Championship sau bê bối do thám đối thủ, mở đường cho Middlesbrough trở lại.

Giải Hạng Nhất nước Anh (Championship) mùa này đang nổ ra vụ bê bối gây chấn động nhất nhiều năm qua, liên quan đến đội bóng tiếng tăm Southampton, dù đang đi đến hồi kết. Southampton do liên quan đến scandal "Spygate" đã chính thức bị loại khỏi trận chung kết play-off thăng hạng.

Bê bối nghi án "Spygate", Southampton bị loại khỏi chung kết play-off thăng hạng - Ảnh 1.

Một thực tập sinh Ban huấn luyện Southampton bị phát hiện quay lén buổi tập của Middlesbrough

Theo phán quyết từ Ủy ban kỷ luật độc lập của English Football League (EFL), đội chủ sân St. Mary's bị xác định có nhiều vi phạm liên quan đến việc quay lén các buổi tập của đối thủ trước những trận đấu quan trọng.

Không chỉ bị loại khỏi vòng play-off, Southampton còn bị trừ bốn điểm ở mùa giải Championship 2026-2027. Middlesbrough - đội từng thua Southampton ở bán kết - được khôi phục quyền tham dự trận chung kết gặp Hull City tại Wembley đêm 23-5.

Bê bối nghi án "Spygate", Southampton bị loại khỏi chung kết play-off thăng hạng - Ảnh 2.

HLV Tonda Eckert bối rối trước sự nghiệt ngã của số phận Southampton

Vụ việc bùng nổ sau khi Middlesbrough phát hiện một thành viên thuộc bộ phận phân tích dữ liệu của Southampton xuất hiện gần sân tập Rockliffe Park trước trận bán kết lượt đi giữa hai đội. Hình ảnh người này dùng điện thoại ghi hình từ bên ngoài khu tập luyện nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội lẫn truyền thông Anh.

Bê bối nghi án "Spygate", Southampton bị loại khỏi chung kết play-off thăng hạng - Ảnh 3.

Southampton thắng Middlesbrough hai lượt trận bán kết play-off

Trong quá trình điều tra, Southampton thừa nhận đã có hành vi theo dõi trái phép không chỉ với Middlesbrough mà còn với Oxford United và Ipswich Town trong mùa giải vừa qua. Theo quy định của EFL, các CLB không được phép quan sát hoặc ghi hình buổi tập của đối thủ trong vòng 72 giờ trước trận đấu.

Điều đáng chú ý là Southampton từng vượt qua Middlesbrough với tổng tỉ số 2-1 sau hai lượt trận để giành vé vào chung kết play-off.

Tuy nhiên, chiến thắng đó giờ bị phủ bóng bởi bê bối nghiêm trọng về tính công bằng trong thi đấu.

Bê bối nghi án "Spygate", Southampton bị loại khỏi chung kết play-off thăng hạng - Ảnh 4.

... thế nhưng Middlesbrough mới giành quyền tham dự trận chung kết thăng hạng

Phán quyết mạnh tay từ EFL lập tức tạo ra làn sóng tranh luận lớn tại Anh. Nhiều ý kiến cho rằng đây là án phạt chưa từng có tiền lệ ở Championship, nhưng cũng có quan điểm nhận định EFL buộc phải hành động cứng rắn để bảo vệ tính minh bạch của giải đấu.

Southampton hiện đã nộp đơn kháng cáo và khẳng định án phạt là quá nặng. Dù vậy, trận chung kết play-off giữa Middlesbrough và Hull City vẫn dự kiến diễn ra đúng kế hoạch vào cuối tuần này.

Bê bối nghi án "Spygate", Southampton bị loại khỏi chung kết play-off thăng hạng - Ảnh 5.

Hull City và Middlesbrough sẽ gặp nhau ở "trận cầu 200 triệu bảng"

Scandal "Spygate" cũng khiến bóng đá Anh liên tưởng đến vụ Marcelo Bielsa cùng Leeds United từng thừa nhận do thám đối thủ năm 2019. Khác với án phạt tài chính khi đó, Southampton lần này phải trả giá cực đắt bằng nguy cơ mất cơ hội trở lại Premier League.

Tình tiết ly kỳ nghi án "do thám đối thủ" của Southampton trước trận play-off

