Hạ Middlesbrough hiệp phụ, Southampton có mặt ở “trận đấu đắt giá nhất thế giới”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hạ Middlesbrough hiệp phụ, Southampton có mặt ở “trận đấu đắt giá nhất thế giới”

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Southampton đánh bại Middlesbrough 2-1 sau 120 phút nghẹt thở ở bán kết play-off Championship, lọt tiếp vào trận tranh vé thăng hạng Premier League.

Trận đấu tại sân St. Mary's giữa Southampton và Middlesbrough "nóng" cả trong lẫn ngoài sân cỏ bởi scandal "Spygate" cùng hàng loạt tình huống tranh cãi. Nghi án "do thám buổi tập' của Middlesbrough vẫn chưa lắng xuống với bất kỳ phương án giải quyết nào, Southampton vẫn kịp đánh bại đối phương để tiến vào trận chung kết play-off Championship.

Hạ Middlesbrough hiệp phụ, Southampton có mặt ở “trận đấu đắt giá nhất thế giới” - Ảnh 1.

Trận đấu nóng vì nghi án gián điệp của Southampton và Taylor Harwood-Bellis (trái) bị tố cáo sử dụng lời lẽ mang tính kỳ thị

Đội chủ sân St.Mary's khởi đầu không như ý khi Middlesbrough vượt lên ngay phút thứ 5. Callum Brittain thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Riley McGree xoay người dứt điểm đẹp mắt hạ thủ môn Southampton.

Hạ Middlesbrough hiệp phụ, Southampton có mặt ở “trận đấu đắt giá nhất thế giới” - Ảnh 2.

Riley McGree mở tỉ số cho Middlesbrough ở phút thứ 5

Bàn thua sớm khiến trận đấu trở nên sôi động với thế trận đôi công liên tục. Southampton tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng Ross Stewart rồi Ryan Manning đều bỏ lỡ đáng tiếc trước khung thành đội khách.

Không chỉ căng thẳng về chuyên môn, trận đấu còn nhiều lần "nóng" lên bởi các pha va chạm và tranh cãi. Southampton liên tục đòi phạt đền sau những tình huống Stewart rồi Leo Scienza bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài Andy Madley đều từ chối.

Hạ Middlesbrough hiệp phụ, Southampton có mặt ở “trận đấu đắt giá nhất thế giới” - Ảnh 3.

HLV hai đội lao vào đấu khẩu trên đường piste

Bên ngoài đường piste, HLV Tonda Eckert của Southampton và Kim Hellberg bên phía Middlesbrough cũng nhiều lần lời qua tiếng lại, phải nhờ ban huấn luyện đôi bên can ngăn để tránh khả năng xảy ra xô xát ở mức độ khốc liệt.

TIN LIÊN QUAN

Bầu không khí càng thêm hỗn loạn khi hậu vệ Luke Ayling tố Taylor Harwood-Bellis sử dụng ngôn từ mang tính phân biệt đối xử trong hiệp một. Trọng tài phải nói chuyện riêng với cả hai HLV để hạ nhiệt tình hình.

Hạ Middlesbrough hiệp phụ, Southampton có mặt ở “trận đấu đắt giá nhất thế giới” - Ảnh 4.

Ross Stewart đánh đầu cận thành, quân bình tỉ số 1-1

Đối mặt với quá nhiều sức ép, Southampton cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ hiệp một. Từ quả đá phạt của Scienza, Ryan Manning quăng chân tung cú vôlê hiểm hóc, buộc thủ môn Sol Brynn đẩy bóng bật ra và Ross Stewart đánh đầu bồi cận thành quân bình tỉ số.

Hạ Middlesbrough hiệp phụ, Southampton có mặt ở “trận đấu đắt giá nhất thế giới” - Ảnh 5.

Shea Charles ghi bàn quyết định phút 116...

Hạ Middlesbrough hiệp phụ, Southampton có mặt ở “trận đấu đắt giá nhất thế giới” - Ảnh 6.

Southampton giành quyền dự "trận đấu trăm triệu bảng"

Sang hiệp hai, Southampton tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng Middlesbrough chống trả quyết liệt. Đội khách thậm chí cũng đòi hưởng phạt đền khi bóng chạm tay Kuryu Matsuki trong vòng cấm. Càng về cuối, thể lực của hai đội suy giảm rõ rệt sau mùa giải kéo dài. Middlesbrough gần như chỉ còn biết co cụm phòng ngự trong hiệp phụ trước sức ép liên tục của Southampton.

Hạ Middlesbrough hiệp phụ, Southampton có mặt ở “trận đấu đắt giá nhất thế giới” - Ảnh 7.

Middlesbrough thất vọng sau biết bao nỗ lực toàn mùa giải

Khi loạt luân lưu tưởng như đã cận kề, bước ngoặt xuất hiện ở phút 116. Shea Charles tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi khó chịu xuyên qua rừng chân hậu vệ trước khi nằm gọn trong mành lưới Boro, mang về chiến thắng nghẹt thở cho Southampton.

Đội chủ sân St.Mary's sẽ gặp Hull City tại sân Wembley trong trận chung kết play-off tranh suất lên chơi Premier League mùa tới vào ngày 23-5. Lên hạng Premier League là cơ hội "đổi đời" với nhiều CLB Anh, nhất là với các đội thắng trận chung kết play-off Championship - thường được gọi là giành "trận đấu đắt giá nhất thế giới" vì giá trị kinh tế khổng lồ đi kèm cỡ hàng trăm triệu bảng.

Tin liên quan

Leeds United và Burnley rủ nhau thăng hạng, Premier League có thêm 2 tân binh

Leeds United và Burnley rủ nhau thăng hạng, Premier League có thêm 2 tân binh

(NLĐO) - Leeds United giành chiến thắng 6-0 trước Stoke City nhưng cũng phải chờ Burnley đánh bại Sheffield United để cùng nhau giành vé thăng hạng chính thức.

Leicester City rớt hạng Ba: Cú trượt dài của cựu vô địch Ngoại hạng

(NLĐO) - Hòa 2-2 với Hull City vòng áp chót Championship, Leicester City rớt hạng League One, khép lại màn trượt dài của nhà vô địch Ngoại hạng sau tròn 10 năm.

Tân binh đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa tới: Dấu ấn HLV Frank Lampard

(NLĐO) – Trải qua hành trình đầy biến động và cú bứt phá mạnh mẽ dưới thời HLV Frank Lampard đã đưa Coventry City trở lại Ngoại hạng Anh sau 25 năm vắng bóng.

do thám southampton thăng hạng Middlesbrough Championship Southampton 1-1 (2-1) Middlesbrough
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo