Hạ Middlesbrough hiệp phụ, Southampton có mặt ở “trận đấu đắt giá nhất thế giới”

Trận đấu tại sân St. Mary's giữa Southampton và Middlesbrough "nóng" cả trong lẫn ngoài sân cỏ bởi scandal "Spygate" cùng hàng loạt tình huống tranh cãi. Nghi án "do thám buổi tập' của Middlesbrough vẫn chưa lắng xuống với bất kỳ phương án giải quyết nào, Southampton vẫn kịp đánh bại đối phương để tiến vào trận chung kết play-off Championship.

Trận đấu nóng vì nghi án gián điệp của Southampton và Taylor Harwood-Bellis (trái) bị tố cáo sử dụng lời lẽ mang tính kỳ thị

Đội chủ sân St.Mary's khởi đầu không như ý khi Middlesbrough vượt lên ngay phút thứ 5. Callum Brittain thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Riley McGree xoay người dứt điểm đẹp mắt hạ thủ môn Southampton.

Riley McGree mở tỉ số cho Middlesbrough ở phút thứ 5

Bàn thua sớm khiến trận đấu trở nên sôi động với thế trận đôi công liên tục. Southampton tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng Ross Stewart rồi Ryan Manning đều bỏ lỡ đáng tiếc trước khung thành đội khách.

Không chỉ căng thẳng về chuyên môn, trận đấu còn nhiều lần "nóng" lên bởi các pha va chạm và tranh cãi. Southampton liên tục đòi phạt đền sau những tình huống Stewart rồi Leo Scienza bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài Andy Madley đều từ chối.

HLV hai đội lao vào đấu khẩu trên đường piste

Bên ngoài đường piste, HLV Tonda Eckert của Southampton và Kim Hellberg bên phía Middlesbrough cũng nhiều lần lời qua tiếng lại, phải nhờ ban huấn luyện đôi bên can ngăn để tránh khả năng xảy ra xô xát ở mức độ khốc liệt.

Bầu không khí càng thêm hỗn loạn khi hậu vệ Luke Ayling tố Taylor Harwood-Bellis sử dụng ngôn từ mang tính phân biệt đối xử trong hiệp một. Trọng tài phải nói chuyện riêng với cả hai HLV để hạ nhiệt tình hình.

Ross Stewart đánh đầu cận thành, quân bình tỉ số 1-1

Đối mặt với quá nhiều sức ép, Southampton cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ hiệp một. Từ quả đá phạt của Scienza, Ryan Manning quăng chân tung cú vôlê hiểm hóc, buộc thủ môn Sol Brynn đẩy bóng bật ra và Ross Stewart đánh đầu bồi cận thành quân bình tỉ số.

Shea Charles ghi bàn quyết định phút 116...

Southampton giành quyền dự "trận đấu trăm triệu bảng"

Sang hiệp hai, Southampton tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng Middlesbrough chống trả quyết liệt. Đội khách thậm chí cũng đòi hưởng phạt đền khi bóng chạm tay Kuryu Matsuki trong vòng cấm. Càng về cuối, thể lực của hai đội suy giảm rõ rệt sau mùa giải kéo dài. Middlesbrough gần như chỉ còn biết co cụm phòng ngự trong hiệp phụ trước sức ép liên tục của Southampton.

Middlesbrough thất vọng sau biết bao nỗ lực toàn mùa giải

Khi loạt luân lưu tưởng như đã cận kề, bước ngoặt xuất hiện ở phút 116. Shea Charles tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi khó chịu xuyên qua rừng chân hậu vệ trước khi nằm gọn trong mành lưới Boro, mang về chiến thắng nghẹt thở cho Southampton.