Tình tiết ly kỳ nghi án "do thám đối thủ" của Southampton trước trận play-off

Hậu trường làng bóng Anh đang nóng lên bởi dư chấn một vụ "Spygate" mới, lần này liên quan tới Southampton trong giai đoạn quyết định của giải đấu Championship. Đội bóng có biệt danh "Các vị thánh" bị cáo buộc bí mật theo dõi buổi tập của Middlesbrough, đối thủ của họ ở trận bán kết play-off thăng hạng vừa qua.



Theo truyền thông Anh, một người đàn ông bị phát hiện xuất hiện gần sân tập Rockliffe Park của Middlesbrough trước trận bán kết với Southampton. Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy người này nấp sau hàng cây và dùng điện thoại để ghi lại buổi tập chiến thuật của đội chủ sân Riverside chỉ chưa đầy 72 giờ trước trận bán kết lượt đi.

"Nhân vật bí ẩn" bị bóc trần tung tích trên không gian mạng

Nhân vật bị nghi "do thám", sau đó được xác định là William Salt, một thực tập sinh thuộc ban huấn luyện đội một của Southampton dưới quyền HLV Tonda Eckert.

Điều khiến vụ việc thêm nghiêm trọng là thông tin cho rằng Salt đã dùng thẻ ngân hàng cá nhân để mua cà phê tại khu nghỉ dưỡng Rockliffe Hall Golf Club - địa điểm nằm sát trung tâm huấn luyện của Middlesbrough và thuộc sở hữu của chủ tịch Steve Gibson.

Chi tiết này được xem là đầu mối khiến phía Middlesbrough lần ra danh tính người bị nghi theo dõi đội bóng. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh hiện được cho là đang chuẩn bị hồ sơ pháp lý để gửi lên Ban tổ chức English Football League (EFL).

Middlesbrough khẳng định Southampton đã vi phạm quy định cấm quan sát buổi tập của đối thủ trong vòng 72 giờ trước trận đấu.

Cổ động viên Middlesbrough chế giễu đối thủ bằng tạo hình "kẻ gián điệp"

Sự việc lập tức gợi nhớ tới scandal "Spygate" nổi tiếng của Leeds United năm 2019 dưới thời HLV Marcelo Bielsa. Khi đó, Leeds bị phạt 200.000 bảng sau khi một nhân viên bị phát hiện theo dõi buổi tập của Derby County.

Điều đáng chú ý là Middlesbrough không phải đội duy nhất nghi ngờ Southampton. Một số CLB Championship khác được cho là cũng đang rà soát camera an ninh sau khi nghi ngờ họ cũng từng bị theo dõi trước các cuộc đối đầu với đội bóng của Eckert.

Giữa lúc bê bối chưa có hồi kết, Southampton vẫn giành vé vào chung kết play-off sau chiến thắng 2-1 sau hiệp phụ trước Middlesbrough ở trận lượt về. Đối thủ tiếp theo của họ ở "trận cầu bạc tỉ" sẽ là Hull City khi đôi bên gặp nhau ở chung kết play-off tại sân Wembley ngày 23-5.

Áp lực đang gia tăng lên EFL khi nhiều ý kiến yêu cầu loại Southampton khỏi vòng play-off nếu cáo buộc được xác nhận. Một phiên điều trần độc lập được cho là sẽ sớm diễn ra trong ít ngày tới.