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Lao động

Bệ đỡ tuổi già

Vân Linh

BHXH tự nguyện là chính sách an sinh của Nhà nước dành cho NLĐ không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc như lao động tự do, tiểu thương, nông dân...

Lợi ích lớn nhất của BHXH tự nguyện là người tham gia được hưởng lương hưu hằng tháng khi đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng. Khoản lương hưu này giúp NLĐ có nguồn thu nhập ổn định, giảm phụ thuộc vào con cháu hoặc tích lũy cá nhân.

Đáng chú ý, thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu đã được giảm còn 15 năm. Quy định mới tạo điều kiện cho nhiều người tham gia muộn hoặc có quá trình đóng không liên tục vẫn có cơ hội nhận lương hưu.

Người đang hưởng lương hưu được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT miễn phí với mức hưởng cao theo quy định. Đây là quyền lợi rất thiết thực bởi nhu cầu khám chữa bệnh thường tăng lên khi tuổi cao.

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng lớn, việc được quỹ BHYT chi trả phần lớn chi phí khám chữa bệnh giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người cao tuổi và gia đình. Ngoài lương hưu, người tham gia BHXH tự nguyện còn được hưởng chế độ tử tuất. Quyền lợi này góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình trong những thời điểm không may xảy ra.

Người tham gia được tự lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng phù hợp với khả năng tài chính của mình. Đồng thời có thể đóng theo tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau.

Đặc biệt, Nhà nước còn hỗ trợ một phần mức đóng đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, cận nghèo và một số nhóm đối tượng khác. Nhờ đó, chi phí tham gia không quá lớn nhưng vẫn mang lại sự bảo đảm lâu dài.

BHXH tự nguyện không chỉ là khoản tiết kiệm cho tương lai mà còn là "tấm lưới an sinh" giúp NLĐ chủ động bảo vệ cuộc sống tuổi già. Tham gia càng sớm, thời gian tích lũy càng dài và cơ hội hưởng lương hưu ổn định càng cao. Với những người làm việc tự do hoặc chưa thuộc diện BHXH bắt buộc, đây là giải pháp thiết thực để bảo đảm an sinh lâu dài cho bản thân và gia đình.

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