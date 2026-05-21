Lao động

Một địa phương chi khoảng 73 tỉ đồng hỗ trợ thêm BHXH tự nguyện, BHYT

D.Thu

(NLĐO) - Hà Nội đã dành khoảng 73 tỉ đồng hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện cho hơn 128.000 người và hỗ trợ BHYT cho hơn 132.000 người thuộc diện chính sách.

BHXH TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND TP trình HĐND TP giao 4 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 liên quan đến BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp.

Người dân làm thủ tục liên quan đến BHXH. Ảnh: BHXH Hà Nội

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu năm 2026 tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 96,25% dân số; tỉ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 49%; BHXH tự nguyện đạt 4% lực lượng lao động.

Đến tháng 4-2026, Hà Nội đã hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện cho 128.018 người với kinh phí 20,4 tỉ đồng. Trong đó, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 60%, các đối tượng khác được hỗ trợ thêm 10%.

Đồng thời, thành phố hỗ trợ đóng BHYT cho 132.483 người theo Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND với tổng kinh phí 52,6 tỉ đồng. Nhờ đó, 76.902 người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi và 4.582 người khuyết tật nhẹ được cấp thẻ BHYT miễn phí với mức hỗ trợ 100%.

Ngoài ra, hàng nghìn công an xã bán chuyên trách ở thôn cũng được ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

BHXH TP Hà Nội cho biết đang tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội theo Luật Thủ đô 2026.

Tính đến đầu tháng 5, TP Hà Nội có hơn 8,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 95,98% dân số và hoàn thành 96,95% kế hoạch được giao.

Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt hơn 2,5 triệu lao động, chiếm 48,05% lực lượng lao động; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 142.172 người, chiếm 3,63% lực lượng lao động. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 2,4 triệu người, tương đương 46,05% lực lượng lao động.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của Hà Nội đạt 28.644,8 tỉ đồng, bằng 31,63% kế hoạch năm.

Trong cùng thời gian, cơ quan BHXH đã giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho 175.479 lượt người. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện trước ngày 10 hằng tháng cho 606.812 người với tổng số tiền 16.773 tỉ đồng.

Hà Nội hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về số hóa chi trả khi tỉ lệ nhận qua tài khoản cá nhân đạt 99,56% đối với lương hưu hằng tháng; 99,54% với trợ cấp một lần và 100% với trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT, BHXH TP Hà Nội đang quản lý hợp đồng với 291 cơ sở y tế. Trong 4 tháng đầu năm đã có hơn 4,4 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT với tổng chi phí gần 10.026 tỉ đồng.

Cơ quan BHXH cho biết Hà Nội đã đồng bộ dữ liệu căn cước công dân cho hơn 8 triệu người có thẻ BHYT, phục vụ khám chữa bệnh không cần thẻ giấy. Thành phố cũng đang phối hợp xây dựng hệ thống Mini App trên ứng dụng iHanoi.

Mở rộng cơ hội hưởng lương hưu với thời gian đóng BHXH tối thiểu 15 năm

(NLĐO) - Đây là một trong những thay đổi mang tính bước ngoặt của Luật BHXH mới, mở rộng cơ hội tiếp cận lương hưu cho nhiều nhóm lao động.

Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, nhiều khoản BHXH, BHYT thay đổi

(NLĐO) - Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7 kéo theo hàng loạt khoản đóng, hưởng BHXH, BHYT và chế độ an sinh được điều chỉnh.

Lương hưu sẽ được tính như thế nào theo Luật BHXH 2024?

(NLĐO) - Theo điều 66 Luật BHXH 2024, từ ngày 1-7-2025, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và có từ đủ 15 năm đóng BHXH trở lên sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng.

