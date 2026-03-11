HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bé gái 3 tuổi ở Cà Mau tử vong, thi thể dưới sông

Vân Du

(NLĐO) – Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể bé gái 3 tuổi ở Cà Mau được phát hiện cách nhà khoảng 100 m.

Chiều 11-3, một lãnh đạo UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bé gái 3 tuổi tử vong.

- Ảnh 1.

Ngành chức năng phối hợp cùng gia đình và người dân tìm kiếm cháu T.

"UBND xã đã tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống" – lãnh đạo xã Đất Mũi thông tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10-3, cháu T.C.T. (SN 2023; ngụ xã Đất Mũi) ở nhà cùng người thân. Khoảng 10 phút sau, gia đình không thấy T. trong nhà, rào lưới chắn ngang cửa sau bị rớt xuống sông. Nghi T. bị rớt xuống sông nên gia đình tổ chức tìm kiếm

Sau khi nắm thông tin, Công an xã Đất Mũi đã phân công lực lượng đến hiện trường phối hợp cùng gia đình và người dân tìm kiếm T. Rạng sáng 11-3, thi thể cháu T. được phát hiện dưới sông, cách nhà khoảng 100 m.

Qua làm việc, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên ngành chức năng đã bàn giao thi thể T. cho người thân lo hậu sự.

Tin liên quan

Một hiệu trưởng bị xe tải tông tử vong

Một hiệu trưởng bị xe tải tông tử vong

(NLĐO) - Một hiệu trưởng ở Tây Ninh đang dẫn xe máy thì bị ô tô lùi đẩy văng ra đường, sau đó ông bị xe tải tông tử vong

Phát hiện nam sinh viên tử vong dưới vực đèo Chuối sau 2 ngày mất tích

(NLĐO) - Sau 2 ngày mất liên lạc, thi thể nam sinh viên T.T.T. được người dân phát hiện dưới vực đèo Chuối ở xã Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng).

Tai nạn trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, phụ xế tử vong trong cabin

(NLĐO) - Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT và đơn vị quản lý đường cao tốc đã có mặt để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc kéo dài

Cà Mau đuối nước bé gái tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo