Phát hiện nam sinh viên tử vong dưới vực đèo Chuối sau 2 ngày mất tích

Ngày 10-3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chính quyền xã Đạ Huoai để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên được phát hiện tử vong dưới chân đèo Chuối.



Thi thể anh T. cùng chiếc xe máy được phát hiện ở vực đèo Chuối, xã Đạ Huoai.

Theo đó, sáng cùng ngày, một số người dân khi lưu thông qua đèo Chuối (Quốc lộ 20 qua xã Đạ Huoai) thì phát hiện có dấu hiệu bất thường nên dừng lại kiểm tra. Khi đến đoạn vực sâu khoảng 4 m, mọi người phát hiện thi thể một nam thanh niên cùng chiếc xe máy bên cạnh nên báo chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là T.T.T. (22 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, sinh viên một trường đại học ở TPHCM).

Trước đó ngày 8-3, anh T. điều khiển xe máy từ Đà Lạt về TPHCM. Khi đến chân đèo Bảo Lộc, nam sinh viên có chụp ảnh dọc đường gửi cho gia đình và bạn bè. Thế nhưng một lúc sau, gia đình không liên lạc được với anh T. nên báo cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Đến nay thì thi thể nam sinh viên được phát hiện ở khu vực nêu trên.