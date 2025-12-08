HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Bé gái 4 tuổi bất ngờ bị chó lao vào tấn công khắp vùng mặt khi đang chơi ở quảng trường

Ngọc Giang

(NLĐO) - Một bé gái 4 tuổi ở xã Phước Hải (TPHCM) phải khâu nhiều mũi vùng mặt sau khi bị chó tấn công ngay tại quảng trường địa phương

Ngày 8-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Tạ Văn Lụa (ngụ xã Phước Hải, TPHCM) cho biết con gái anh, bé Tạ Huỳnh L.Đ (4 tuổi), vừa trải qua một vụ việc kinh hoàng hiện vẫn đang rất hoang mang khi bị chó cắn trong lúc đang chơi tại Quảng trường xã Phước Hải.

Theo trình bày của anh Lụa, khoảng hơn 19 giờ tối 7-12, L.Đ đang vui chơi như thường lệ thì bất ngờ bị một con chó lao tới tấn công. "Vụ việc xảy ra rất nhanh, những người bán hàng rong gần đó kể lại rằng bé vừa chạy ra thì con chó lập tức chụp lấy và cào vào mặt. Mọi người phải lao vào can thiệp, xua đuổi thì con chó mới chịu buông"- anh Lụa nói.

Một người dân đã chụp lại hình ảnh con chó, ước nặng khoảng 15 kg, lông vùng lưng, đầu và cổ có màu vàng còn bụng và chân màu trắng.

Vụ tấn công khiến vùng mặt của bé gái bị thương nặng. Móng chân của con chó bấu chặt khiến da quanh mắt bị rách sâu, vùng mũi và cằm cũng có nhiều vết thương phải khâu nhiều mũi. Ngay sau vụ việc, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong đêm để theo dõi, xử lý chuyên sâu. Bé đã được tiêm vắc-xin phòng dại và hiện đã được cho về nhà theo dõi thêm.

Bệng viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận bé với biểu hiện vết thương do chó cắn, rách da mi trên và dưới mắt trái; vết thương vùng mũi và hàm mặt.

Anh Lụa cho hay quảng trường là nơi anh thường xuyên cho con ra chơi do ở gần nhà và có nhiều trẻ nhỏ thường xuyên tụ tập tại đây. Vụ việc khiến anh vô cùng lo lắng vì nếu không được người dân kịp thời can thiệp, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Bé gái 4 tuổi bị chó tấn công vùng mặt khi đang chơi ở quảng trường - Ảnh 3.

Hình ảnh con chó được người dân chụp lại

Hiện gia đình chưa xác định được chủ sở hữu của con chó. Anh Lụa cũng đã báo vụ việc với chính quyền xã Phước Hải để xác minh, đồng thời xem xét biện pháp quản lý chó thả rông tại khu vực đông dân cư nhằm tránh những sự cố tương tự.

TPHCM Bệnh viện Nhi Đồng 1 chó dại cắn bé gái 4 tuổi chó tấn công Quảng trường Phước Hải xã Phước Hải
