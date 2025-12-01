Bé gái đi cấp cứu vì nhét xà phòng vào vùng kín lúc đang tắm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bé gái đi cấp cứu vì nhét xà phòng vào vùng kín lúc đang tắm

Liên Anh

(NLĐO) - Tò mò về cơ thể, bé gái 12 tuổi vào bệnh viện cấp cứu vì tự ý đưa cục xà phòng vào âm đạo khi đang tắm

Ngày 1-12, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu 1 trường hợp hy hữu. 

Sốc: Tò mò cơ thể , bé gái 12 tuổi nhét xà phòng vào âm đạo - Ảnh 1.

Dị vật là cục xà phòng được bác sĩ lấy ra khỏi âm đạo của bé gái

Bệnh nhân là bé gái 12 tuổi, đang học lớp 6 được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi tự ý nhét cục xà phòng vào âm đạo lúc đang tắm. Các bác sĩ cảnh báo đây là tình huống nhạy cảm nhưng đáng lo ngại, được ghi nhận ngày càng tăng ở nhóm trẻ từ 10 đến 16 tuổi, đặc biệt khi các em tò mò về cơ thể nhưng thiếu kiến thức sức khỏe sinh sản.

Lý giải về nguyên nhân vì sao trẻ vị thành niên dễ gặp tình trạng này, các bác sĩ cho hay bước vào tuổi dậy thì trẻ tò mò khám phá cơ thể khi có thay đổi về thể chất lẫn tâm lý nhưng ngại hỏi cha mẹ hoặc người lớn. Bên cạnh đó, sự thiếu hiểu biết về cơ thể khiến trẻ dễ thực hiện những hành vi nguy hiểm; bị ảnh hưởng từ nội dung không phù hợp trên mạng xã hội, một số trẻ có thể bắt chước thông tin sai lệch, dẫn đến những hành động không an toàn; rối loạn tâm lý hoặc căng thẳng có thể khiến trẻ hành động bộc phát. Ngoài ra, khó xử lý các triệu chứng vùng kín vì thiếu kiến thức vệ sinh khiến trẻ có xu hướng tự xử lý mà không tìm hiểu kỹ.

Các chuyên gia nhấn mạnh đây không phải lỗi của trẻ mà là dấu hiệu cho thấy trẻ thiếu sự hướng dẫn và giám sát phù hợp từ người lớn.

Một số nguy cơ khi trẻ đưa dị vật vào âm đạo: Tổn thương niêm mạc vì dị vật có thể gây trầy xước, rách hoặc đau vùng kín. Nguy cơ nhiễm trùng, tình trạng này có thể dẫn đến viêm âm đạo, viêm tử cung hoặc các biến chứng phụ khoa khác. Kẹt dị vật, trong nhiều trường hợp, bác sĩ buộc phải can thiệp để lấy dị vật ra. Chảy máu và ảnh hưởng tâm lý, chấn thương có thể gây chảy máu kéo dài, kèm theo tâm lý hoang mang, lo sợ. Tác động đến sức khỏe sinh sản nếu không xử lý đúng cách, tổn thương có thể ảnh hưởng lâu dài.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên tạo không gian trò chuyện an toàn, khuyến khích trẻ chia sẻ về cơ thể và sức khỏe. Bên cạnh đó, giải thích rõ ràng các nguy cơ của việc đưa dị vật vào âm đạo và hướng dẫn trẻ cách chăm sóc cơ thể.

Quan sát các dấu hiệu bất thường, đặc biệt khi trẻ thay đổi hành vi hoặc có biểu hiện lo lắng. Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi nghi ngờ có dị vật.

Đặc biệt, tránh la mắng hoặc chỉ trích để trẻ không cảm thấy xấu hổ và giấu giếm vấn đề.

Đối với vai trò của nhà trường và cộng đồng cần cung cấp giáo dục giới tính phù hợp độ tuổi. Theo dõi, hỗ trợ tâm lý cho học sinh khi cần. Tăng cường truyền thông sức khỏe học đường. Xây dựng môi trường giáo dục tích cực, giúp trẻ phát triển toàn diện.


Tin liên quan

Sau trồng răng implant, bất ngờ phát hiện dị vật mắc trong phế quản

Sau trồng răng implant, bất ngờ phát hiện dị vật mắc trong phế quản

(NLĐO) - Khi cấy ghép implant tại phòng khám, bác sĩ báo làm rơi dụng cụ nhưng không xác định vị trí. Nhiều ngày sau, bệnh nhân phát hiện dị vật trong phế quản.

Qua 3 bệnh viện mới phát hiện dị vật - hạt mãng cầu bít phổi bé trai

(NLĐO) - Bé trai 1 tuổi được gia đình đưa từ Campuchia đến Việt Nam cấp cứu vì suy hô hấp, khò khè do dị vật - hạt mãng cầu bí phổi

Bé gái suýt thủng màng nhĩ vì dị vật là sợi dây buộc tóc

(NLĐO) - Bé gái bị ù tai kéo dài, suýt thủng màng nhĩ do dị vật là đoạn dây buộc tóc bằng cao su nằm sâu trong ống tai.

trẻ vị thành niên mạng xã hội giáo dục giới tính bệnh viện cấp cứu lấy dị vật môi trường giáo dục sức khỏe sinh sản Tuổi dậy thì
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo