Bé gái lớp 2 bị bạn cùng lớp dùng thước đánh thâm tím người vì không cho kẹo

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Hứa cho bạn kẹo nhưng không thực hiện, một bé gái lớp 2 ở Hà Tĩnh đã bị bạn nam học cùng lớp dùng thước nhựa dẻo đánh thâm tím người trong giờ ra chơi

Ngày 21-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Tông Mục (xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận một bé gái là học sinh lớp 2 của trường này bị bạn dùng thước nhựa dẻo đánh bầm tím người trong giờ ra chơi.

Bé gái lớp 2 bị bạn nam cùng lớp dùng thước dẻo đánh thâm tím người vì không cho kẹo - Ảnh 1.

Những vết bầm tím trên người cháu T. do bị bạn dùng thước đánh (Ảnh NVCC)

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 20-4, trong lúc ra chơi, nam sinh N.Đ.K (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hà Tông Mục) đã đánh bạn nữ cùng lớp, khiến em bị thâm tím ở người và tay.

Theo vị hiệu trưởng nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do bạn nữ T.T hứa cho bạn nam kẹo nhưng không giữ lời. Sau đó, nam sinh Đ.K đã dùng thước nhựa dẻo đánh vào người và tay bạn nữ, khiến em bị thâm tím.

"Sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, tuy nhiên nhà trường nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh khi đã không sát sao theo dõi các em. Ngoài ra, ngay khi phát hiện sự việc chúng tôi đã đưa cháu bé đến cơ sở y tế để thăm khám, bác sĩ kết luận cháu bị thương ngoài da. Sáng nay, nhà trường đã tổ chức họp và làm việc với phụ huynh của hai cháu để thống nhất phương án chăm sóc sức khỏe cho cháu trong giai đoạn này"- bà Lan Anh nói.

Bé gái lớp 2 bị bạn nam cùng lớp dùng thước dẻo đánh thâm tím người vì không cho kẹo - Ảnh 2.

Bé T. với cánh tay đầy vết bầm tím

Cũng theo bà Lan Anh, thời điểm xảy ra sự việc, cô giáo chủ nhiệm không có tiết dạy nên nghỉ ở nhà. Khi xảy ra sự việc, trong lớp chỉ có hai học sinh này.

Bên cạnh đó, bé gái T.T. cũng khá chậm so với các bạn cùng lứa nên khi bị đánh cũng không biết tránh, mà bạn nam thì lại hiếu động. Chỉ sau khi trống vào giờ học, các bạn phát hiện sự việc và đưa bé gái lên phòng gặp tôi. Ngay sau đó tôi đã gọi cho giáo viên chủ nhiệm, đồng thời thông báo sự việc đến các phụ huynh",- bà Lan Anh cho biết.

Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc Lê Anh Ngọc, cho biết đơn vị đã nắm bắt được sự việc nói trên. "Có thể do bạn nam quá hiếu động nên đã dùng thước nhựa dẻo đánh bạn nữ dẫn tới các vết bầm tím trên người cháu gái. Sau đó, nhà trường cũng đã báo cáo sự việc lên cho chính quyền địa phương, đồng thời sau khi được nhà trường mời lên làm việc, phụ huynh hai gia đình các cháu cũng đã gặp và thông cảm cho nhau" - ông Ngọc thông tin.

Tin liên quan

Công an xác minh clip nam sinh lớp 9 bị bạn đánh tới tấp

Công an xác minh clip nam sinh lớp 9 bị bạn đánh tới tấp

(NLĐO) - Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam sinh lớp 9 bị bạn học đấm đá túi bụi tại sân bóng đá, gây bức xúc dư luận.

Xác minh vụ nam sinh lớp 11 bị nhóm bạn đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu

(NLĐO) - Nam sinh lớp 11 bị nhóm bạn đánh hội đồng sau giờ tan học, chấn thương nặng phải chuyển viện cấp cứu

Xôn xao clip nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh gục tại lớp học

(NLĐO) - Một nữ sinh lớp 6 bất ngờ bị một bạn nữ đánh tới tấp ngay trong lớp học trước sự chứng kiến của các em khác.

