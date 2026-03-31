Chiều 31-3, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi.

Cháu bé bị bỏ rơi kèm tờ giấy viết tay nhờ nuôi giúp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện một bé gái bị bỏ lại trước cổng nhà ông Nguyễn Hùng Toàn (SN 1980) và bà Trần Thị Diệp Hoa (SN 1979), trú tại thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Bàn Tây.

Tại hiện trường, cháu bé được quấn trong một chiếc khăn và đặt trong sọt nhựa màu xanh. Đi kèm theo đó là một tờ giấy viết tay với nội dung bày tỏ hoàn cảnh khó khăn của người mẹ.

"Con là sinh viên, con trót dại nay sinh con ra mà con không có khả năng nuôi con. Con mong anh chị cô chú nuôi giúp con của con. Con xin cúi đầu cảm ơn, ngàn lần cảm ơn" – bức thư tay viết.

Xã Điện Bàn Tây nhận định cháu bé khoảng 20 ngày tuổi, sức khỏe bình thường, không có giấy tờ tùy thân hay tài sản kèm theo.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã lập biên bản, đồng thời giao cháu bé cho gia đình ông Toàn và bà Hoa tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

UBND xã Điện Bàn Tây cũng đã phát đi thông báo tìm thân nhân của cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội địa phương và niêm yết tại trụ sở UBND xã trong thời hạn 7 ngày, từ ngày 31-3 đến hết ngày 6-4.

Sau thời gian này, nếu không có người thân đến nhận, UBND xã Điện Bàn Tây sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định hiện hành.