Thời sự Xã hội

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bàn tay trái có 6 ngón

Ngọc Giang

(NLĐO)- Một bé trai sơ sinh nặng 2,5 kg, chưa cắt dây rốn, bị bỏ rơi tại xã Long Hải đã được người dân phát hiện, kịp thời đưa đến trạm y tế cấp cứu

Ngày 30-3, Trạm Y tế xã Long Hải (TPHCM) tiếp nhận một bé trai sơ sinh do người dân tại ấp Lò Vôi phát hiện bị bỏ rơi và đưa đến vào khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày.

Qua kiểm tra ban đầu, bé nặng khoảng 2,5 kg, chưa được cắt dây rốn, khóc yếu, trên cơ thể còn dính nhiều vết bẩn. Đáng chú ý, bàn tay trái của bé có 6 ngón.

TPHCM: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi với 6 ngón tay gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Bé trai được lực lượng chức năng tiếp nhận và chăm sóc y tế

Ngay sau khi tiếp nhận, nhân viên y tế đã khẩn trương thực hiện các biện pháp chăm sóc cần thiết như cắt dây rốn đúng quy trình, tiêm ngừa, hỗ trợ thở oxy, ủ ấm và cho bé uống sữa.

Theo Trạm Y tế xã Long Hải, hiện tình trạng sức khỏe của bé tạm ổn, nhịp thở đều nhưng còn yếu. Sau sơ cứu ban đầu, bé đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Chính quyền địa phương sau đó đã phát thông báo rộng rãi, tìm kiếm thân nhân của cháu bé.

Tài xế Tí Hon và du khách cứu bé trai bị cát đè khi chơi ở Côn Đảo

Tài xế Tí Hon và du khách cứu bé trai bị cát đè khi chơi ở Côn Đảo

(NLĐO) - Bé trai 11 tuổi ở Đặc khu Côn Đảo bị cát sụp vùi lấp khi chơi thoát nạn nhờ sự phối hợp cứu hộ kịp thời của tài xế taxi Lê Văn Tý Hon và một du khách.

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy cà phê ở Gia Lai

(NLĐO) - Đi làm rẫy, một người dân ở Gia Lai hoảng hốt khi phát hiện bé gái sơ sinh khoảng 7 đến 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong rẫy cà phê.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hầm chui đường cao tốc ở Quảng Trị

(NLĐO) - Chính quyền địa phương thông báo tìm thân nhân một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, được người dân phát hiện dưới hầm chui trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

