Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hầm chui đường cao tốc ở Quảng Trị

Bé trai bị bỏ rơi đã được người dân phát hiện và chăm sóc

Ngày 16-3, UBND xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã phát thông báo tìm cha mẹ của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, ông Nguyễn Thái Tám và bà Lê Thị Thu Hà (trú thôn Vĩnh Phước, xã Nam Gianh) trên đường đi làm về đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại bên đường. Khi đi qua hầm chui dân sinh trên tuyến cao tốc Bắc - Nam ở thôn Vĩnh Phước, hai người thấy bé nằm trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ đặt dưới hầm chui.

Ông Tám và bà Hà đưa cháu bé về nhà chăm sóc tạm thời, đồng thời trình báo sự việc với chính quyền địa phương và công an xã.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Nam Gianh phối hợp Công an xã cùng ban cán sự thôn lập biên bản ghi nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, bé trai nặng khoảng 3,3 kg, ước tính 3-5 ngày tuổi. Sức khỏe của bé ổn định, không phát hiện thương tích trên cơ thể.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận một số vật dụng đi kèm gồm hộp sữa bột, bình sữa, chiếc chăn nhỏ màu vàng nhạt cùng quần áo và bỉm tã sơ sinh.

UBND xã Nam Gianh thông báo ai là cha mẹ hoặc người thân của cháu bé, đề nghị liên hệ UBND xã để làm thủ tục nhận lại theo quy định.

Trường hợp sau 7 ngày kể từ khi ban hành thông báo mà không có người đến nhận, địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan với cháu bé theo quy định pháp luật.