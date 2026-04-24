Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự phiên bế mạc. Ảnh: Phạm Thắng



Tham dự Phiên bế mạc có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp thứ Nhất đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng: Tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Phạm Thắng

Trước những yêu cầu mới của đất nước, Quốc hội khóa XVI đã chủ động, khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu với tinh thần quyết tâm cao, làm ngay, làm bài bản. Các vị đại biểu Quốc hội, dù là đại biểu tái cử hay lần đầu tham gia, nhưng đã phát huy cao độ trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến; tận dụng tối đa thời gian, làm việc với cường độ cao, kể cả Thứ Bảy, Chủ nhật; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng. Nhờ đó, Kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn các công việc.

Niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội

Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp thứ Nhất đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Quốc hội đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó có nhiều Luật, Nghị quyết thông qua với tỉ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành, góp phần kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các chính sách ban hành tại Kỳ họp vừa mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể; đồng thời quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực để phát triển KT-XH. Đặc biệt, việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc kỳ họp

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030 bao gồm: Kế hoạch phát triển KT-XH; Kế hoạch tài chính quốc gia, vay và trả nợ công; Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trên cơ sở đó, Quốc hội đưa ra các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ; góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Cùng với đó, Quốc hội đã quyết định thành lập TP Đồng Nai; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân…

Trên cơ sở các nội dung đã được Quốc hội quyết nghị, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, các địa phương, ngay sau Kỳ họp, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua; tập trung ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp lý, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các quyết sách của Quốc hội phát huy hiệu quả thiết thực trong thực tiễn.

"Thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ Nhất tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tất cả vì mục tiêu đất nước phồn vinh, văn minh - nhân dân ấm no, hạnh phúc

Chủ tịch Quốc hội khẳng định đất nước ta đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới, đan xen với những khó khăn, thách thức ngày càng phức tạp. Trong bối cảnh đó, đặt ra yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn trong tổ chức và hoạt động; không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, phản ánh thực tiễn của cuộc sống để đưa vào nghị trường; đưa nguyện vọng của nhân dân thành các quyết sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo các quyết sách có tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống.

"Kế thừa và phát huy thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ Quốc hội trước, với niềm tin và khí thế mới, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, đồng hành cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, biến khát vọng thành hành động, kết quả cụ thể quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tất cả vì mục tiêu đất nước phồn vinh, văn minh - nhân dân ấm no, hạnh phúc" - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.