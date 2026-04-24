Chính thức bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chính thức bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Quốc hội đã đồng ý bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh trong luật, giao cho Chính phủ quy định chi tiết ngưỡng này.

Sáng 24-4, tại kỳ họp thứ nhất, với 466/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Chính thức bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh - Ảnh 1.

Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Phạm Thắng

Luật vừa được Quốc hội thông qua quy định: "Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ".

Như vậy, luật mới đã bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng/năm với cá nhân, hộ kinh doanh. Ngưỡng 500 triệu quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, vào cuối năm 2025.

Với quy định được sửa đổi nêu trên, ngưỡng doanh thu miễn thuế không còn được quy định "cứng" trong luật, mà giao cho Chính phủ quy định cụ thể.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật trước khi Quốc hội thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết mức doanh thu để xác định đối tượng không chịu thuế GTGT và được miễn thuế TNDN là nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội cần giao cho Chính phủ quy định.

Ông Ngô Văn Tuấn nêu thêm, tình hình kinh tế - xã hội bao gồm các chính sách tài chính, các chính sách thuế, tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỉ giá, việc làm, thu nhập, chiến tranh, giảm nguồn cung hàng hóa, giảm khách hàng, thay đổi hành vi tiêu dùng… là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức mua, chi phí và môi trường kinh doanh.

Do đó, Chính phủ sẽ đánh giá, phân tích rất cụ thể tác động, để các hộ kinh doanh tồn tại và phát triển, chuyển đổi lên doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu, tác động đến thu ngân sách và đặc biệt tác động đến tăng trưởng làm sao để có hiệu quả về kinh tế - xã hội ở mức cao nhất khi ban hành mức này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, Chính phủ đã đánh giá tổng quát tác động đến thu ngân sách, tác động đến tăng trưởng kinh tế và tác động đến người dân và doanh nghiệp khi ban hành Luật. Ngoài ra, tại Báo cáo tiếp thu, giải trình, Chính phủ cũng đã báo cáo dự kiến nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng và được quy định tại văn bản quy định chi tiết luật.

Theo số liệu tính toán của cơ quan thuế, hiện nay, số hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỉ đồng là khoảng 2,56 triệu hộ, cá nhân. Với đề xuất này thì dự kiến số giảm thu ngân sách là 16.650 tỉ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm) và giảm 4.850 tỉ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu/năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỉ đồng với hộ kinh doanh là "hài hoà"

(NLĐO)- Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh dự kiến là 1 tỉ đồng, đã được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng.

Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu 1-3 tỉ đồng được đóng thuế cố định

(NLĐO)- Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn TPHCM) đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu từ 1-3 tỉ đồng mỗi năm sẽ tự kê khai doanh thu và đóng thuế cố định.

Đại biểu TPHCM nêu kiến nghị để 4 luật thuế thực sự là "phao cứu sinh" cho người dân, doanh nghiệp

(NLĐO) - ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc kiến nghị mức doanh thu miễn thuế cần được điều chỉnh tự động theo biến động của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chi phí đầu vào.

Quốc hội hộ kinh doanh luật sửa đổi thuế thu nhập cá nhân ngưỡng doanh thu miễn thuế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo