Văn hóa - Văn nghệ

Bế mạc Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM 2025

Kim Ngân. Ảnh: Võ Sĩ Điều

(NLĐO) - Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM 2025 khép lại với nhiều dấu ấn của chuỗi hoạt động sáng tạo nghệ thuật nhiếp ảnh hấp dẫn.

Tối 30-11, Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM lần 2 - năm 2025 đã bế mạc tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (phường Sài Gòn, TP HCM), khép lại chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 28 đến 30-11 với nhiều dấu ấn mới mẻ, mang màu sắc hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM, Trưởng Ban tổ chức - cho biết lễ hội năm nay tiếp tục mở rộng quy mô, khẳng định vị thế TP HCM tiếp tục là điểm đến giao lưu, sáng tạo của cộng đồng nhiếp ảnh thế giới. 

img

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM (thứ 5 từ trái qua) và ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP HCM tri ân đại diện các đoàn quốc tế

Điểm nhấn của kỳ lễ hội là Trại sáng tác Nhiếp ảnh Quốc tế lần đầu tiên với chủ đề "TP HCM qua góc nhìn quốc tế", thu hút 14 đoàn nhiếp ảnh đến từ FIAP, PSA và các quốc gia Singapore, Brunei, Úc, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Pakistan, Hàn Quốc…

"Hơn 100 nhiếp ảnh gia xuất sắc đến từ nhiều quốc gia cùng các nghệ sĩ trong nước đã góp mặt tại lễ hội, giúp sự kiện đã thực sự trở thành một điểm hẹn sáng tạo, giao lưu quốc tế và là minh chứng sinh động cho chủ đề xuyên suốt: "Nhiếp ảnh không biên giới - Kết nối công nghệ sáng tạo", ông Đoàn Hoài Trung khẳng định. 

img

Các tác giả đạt giải vàng Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật Quốc tế TP HCM lần thứ 3

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật Quốc tế TP HCM lần thứ 3. Cuộc thi năm nay thu hút 238 tác giả từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 3.000 tác phẩm dự thi ở 4 chủ đề: Ảnh màu, Ảnh đơn sắc, Du lịch và Trẻ em. Ban giám khảo quốc tế đã chọn 89 tác phẩm đoạt giải và 1 giải huy chương xanh Fiap.

img

Tác giả Trần Chí Cường đoạt Huy chương vàng Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực TP HCM

Bên cạnh đó, Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực TP HCM lần thứ 15 cũng được vinh danh với chủ đề "TP HCM vững bước vào kỷ nguyên mới". Cuộc thi quy tụ 724 tác phẩm của 112 tác giả; Hội đồng Giám khảo đã chọn 69 tác phẩm triển lãm và trao các giải thưởng gồm 1 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng và 5 giải khuyến khích. 

Tác phẩm "Sắc màu đêm lễ hội" của tác giả Trần Chí Cường đoạt Huy chương vàng năm nay.

