Văn hóa - Văn nghệ

TP HCM: Khai mạc triển lãm ảnh "Nhiếp ảnh không biên giới"

Tin - ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Triển lãm "Nhiếp ảnh không biên giới" là điểm nhấn văn hóa, góp phần thúc đẩy hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động trong mắt bạn bè quốc tế.

Chiều 27-11, tại Đường sách TP HCM, triển lãm ảnh "Nhiếp ảnh không biên giới" đã chính thức khai mạc. Triển lãm quy tụ hơn 50 nhiếp ảnh gia Việt Nam và 36 nhiếp ảnh gia đến từ 14 đoàn quốc tế. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuối sự kiện Lễ hội nhiếp ảnh quốc tế TP HCM lần thứ 2 - năm 2025.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP HCM, bày tỏ niềm vinh dự khi thành phố tiếp tục trở thành điểm gặp gỡ của nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài nước. Sự hiện diện của các đại biểu, nghệ sĩ quốc tế cho thấy sức hút của đời sống nghệ thuật Việt Nam nói chung, cũng như vai trò kết nối văn hóa của TP HCM nói riêng.

TP HCM: Khai mạc triển lãm ảnh "Nhiếp ảnh không biên giới" - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Theo ban tổ chức, triển lãm năm nay mang chủ đề hướng đến vẻ đẹp của con người và thế giới thông qua ngôn ngữ chung của nhiếp ảnh. Không cần phiên dịch hay rào cản địa lý, mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một khoảnh khắc đọng lại cảm xúc hoặc góc nhìn riêng của tác giả.

Hơn 50 nghệ sĩ trong nước tham gia triển lãm lần này đều mang đến những tác phẩm tâm huyết, trải dài từ phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường đến các mảng đề tài nghệ thuật đương đại. Sự hòa quyện giữa phong cách sáng tạo của nghệ sĩ Việt Nam và bạn bè quốc tế giúp triển lãm tạo nên bức tranh tổng thể giàu bản sắc và đầy cảm xúc.

Ông Đoàn Hoài Trung nhấn mạnh triển lãm không chỉ là nơi trưng bày tác phẩm mà còn là dịp thúc đẩy giao lưu, trao đổi chuyên môn và mở rộng mối quan hệ nghề nghiệp giữa các nghệ sĩ.

TP HCM: Khai mạc triển lãm ảnh "Nhiếp ảnh không biên giới" - Ảnh 2.

Các nhiếp ảnh gia quốc tế giao lưu

"Tôi tin rằng trong không gian này, mỗi người tham dự sẽ tìm thấy sự đồng điệu khi một khoảnh khắc được đóng băng trong khuôn hình có thể mở ra những kết nối mới, những suy nghĩ mới và những tình bạn mới" - ông Trung cho hay.

Triển lãm "Nhiếp ảnh không biên giới", vì thế, được kỳ vọng là điểm nhấn văn hóa, góp phần thúc đẩy hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động trong mắt bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, không chỉ thể hiện sự đa dạng văn hóa mà còn khẳng định tinh thần hội nhập, sáng tạo và giao lưu của cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam.

