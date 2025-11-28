Hơn 100 nhiếp ảnh gia quốc tế hội tụ tại TP HCM

Sáng 28-11, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP HCM), Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện với chủ đề "Nhiếp ảnh không biên giới - Kết nối công nghệ sáng tạo", hướng đến việc tạo dựng một sân chơi sáng tạo mang tầm quốc tế dành cho giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp lẫn cộng đồng yêu thích nhiếp ảnh trong và ngoài nước.

Lễ hội năm nay thu hút hơn 100 nhiếp ảnh gia quốc tế đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Brunei, Romania, Indonesia, Pakistan… cùng sự tham gia của hơn các câu lạc bộ nhiếp ảnh và đông đảo công chúng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM 2025

Ngay trong ngày khai mạc, không khí tại khu vực trung tâm Nhà Văn hóa Thanh Niên trở nên sôi động khi hàng loạt chương trình được triển khai đồng thời. Triển lãm ảnh quốc tế giới thiệu những góc nhìn độc đáo, đa dạng về văn hóa, đời sống, đô thị của nhiều quốc gia. Hội chợ Nhiếp ảnh quốc tế cũng gây ấn tượng với hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp thiết bị ảnh, hãng công nghệ hình ảnh và đơn vị thương mại...

Song song đó là chuỗi hoạt động chuyên môn như các triển lãm ảnh, tọa đàm về xu hướng nhiếp ảnh mới, vai trò của AI trong sáng tác và vấn đề bản quyền tác phẩm trong thời đại kỹ thuật số...

Một trong những hoạt động dự kiến tạo điểm nhấn là cuộc thi "Photo Marathon - TP HCM Điểm đến năng động" với chủ đề "Chung tay kiến tạo - Thành phố tỏa sáng", được kỳ vọng mang lại không khí sôi nổi cho cộng đồng sáng tạo trẻ.

Người dân thích thú tham quan triển lãm ảnh

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP HCM, nhấn mạnh lễ hội không chỉ là hoạt động giới thiệu tác phẩm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố thân thiện, hiện đại và giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế. Nhiều triển lãm trong khuôn khổ sự kiện được thiết kế theo hướng mở, góp phần lan tỏa tinh thần thành phố sáng tạo.

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP HCM, phát biểu khai mạc Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM 2025

Cùng quan điểm đó, bà Trần Thị Thu Đông - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam - bày tỏ kỳ vọng Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM năm nay sẽ trở thành cầu nối mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, sáng tạo cho các nghệ sĩ.

"Tôi hy vọng lễ hội lần này sẽ mở ra những hành trình mới, để chúng ta tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho những dự án sáng tạo sắp tới. Chúng tôi luôn chào đón và sẵn sàng giao lưu, kết nối với tất cả những người yêu nhiếp ảnh" - bà Thu Đông nhấn mạnh.