Bé Thỏ - con gái Xuân Lan đóng phim điện ảnh, lấy nước mắt của khán giả

Con gái Xuân Lan - bé Thỏ - ấn tượng trong phim "Cưới vợ cho Cha"

Dù chỉ mới 12 tuổi, con gái siêu mẫu Xuân Lan - bé Thỏ đã thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên, trong trẻo và chạm đến cảm xúc người xem bằng ánh mắt, giọng nói và những khoảnh khắc ngây thơ, hồn hậu.

Trên trường quay, bé Thỏ không chỉ là một diễn viên nhí mà còn là một "nốt nhạc dịu" trong bức tranh cảm xúc của bộ phim.

Nhân vật Mèo do cô bé thể hiện là hình ảnh đại diện cho sự hồn nhiên, lạc quan - một "tia nắng nhỏ" sưởi ấm mạch phim đầy nhân văn về tình phụ tử và hạnh phúc giản dị của con người miền Tây.

Lần thứ 2, con gái Xuân Lan chạm ngõ điện ảnh

Trước đó, trong năm 2024, bé Thỏ từng góp mặt trong bộ phim "Cái giá của hạnh phúc" - dự án gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và mang đến câu chuyện đầy kịch tính. Dù chỉ xuất hiện trong vài cảnh nhỏ, cô bé vẫn để lại dấu ấn bằng nét diễn hồn nhiên, ánh mắt trong veo và biểu cảm giàu cảm xúc - yếu tố khiến nhiều khán giả tin rằng đây sẽ là một "mầm non diễn xuất" đáng kỳ vọng của điện ảnh Việt.

Nhân văn câu chuyện "Cưới vợ cho Cha"

Ở "Cưới vợ cho Cha", Thỏ xuất hiện bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, Trương Minh Thảo, Syni Trang, Đình Khang. Bộ phim khắc họa một câu chuyện chân phương, đậm chất miền Tây, dung dị nhưng chứa đựng nhiều lớp cảm xúc về tình cha con, tình làng nghĩa xóm và sự sẻ chia trong cuộc sống.

Dưới bàn tay của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và nhà sản xuất Xuân Lan, mỗi khung hình đều được chăm chút để vừa mang hơi thở mộc mạc của miền sông nước, vừa tạo được chiều sâu cảm xúc cho người xem.

Với "Cưới vợ cho Cha" - khán giả không chỉ được thấy một câu chuyện dung dị, đậm tình người, mà còn được chứng kiến một thế hệ diễn viên đầy tiềm năng đang dần trưởng thành trong môi trường nghệ thuật nghiêm túc. Sự xuất hiện của bé Thỏ - vừa hồn nhiên vừa tinh tế - đã mang lại cho bộ phim một dư vị trong trẻo, khiến những thước phim thêm phần ấm áp và đáng nhớ.

Cưới vợ cho Cha là một bộ phim nhân văn, gần gũi

Phim điện ảnh "Cưới vợ cho Cha" (ra rạp từ ngày 21-11) mang đến cho khán giả một câu chuyện gần gũi, nhân văn và chan chứa tình cảm gia đình - nơi những giọt nước mắt và nụ cười cùng hòa quyện, để lại dư âm sâu lắng trong lòng người xem.