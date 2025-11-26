HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Bé Thỏ - con gái Xuân Lan đóng phim điện ảnh, lấy nước mắt của khán giả

Thùy Trang

(NLĐO) - Bé Thỏ - con gái của siêu mẫu Xuân Lan - đã khiến khán giả rưng rưng xúc động với vai diễn Mèo trong bộ phim điện ảnh "Cưới vợ cho Cha".

Con gái Xuân Lan - bé Thỏ - ấn tượng trong diễn xuất

Bé Thỏ – con gái Xuân Lan đóng phim điện ảnh, lấy nước mắt của khán giả - Ảnh 1.

Con gái Xuân Lan - bé Thỏ - ấn tượng trong phim "Cưới vợ cho Cha"

Dù chỉ mới 12 tuổi, con gái siêu mẫu Xuân Lan - bé Thỏ đã thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên, trong trẻo và chạm đến cảm xúc người xem bằng ánh mắt, giọng nói và những khoảnh khắc ngây thơ, hồn hậu.

Trên trường quay, bé Thỏ không chỉ là một diễn viên nhí mà còn là một "nốt nhạc dịu" trong bức tranh cảm xúc của bộ phim.

Nhân vật Mèo do cô bé thể hiện là hình ảnh đại diện cho sự hồn nhiên, lạc quan - một "tia nắng nhỏ" sưởi ấm mạch phim đầy nhân văn về tình phụ tử và hạnh phúc giản dị của con người miền Tây.

Bé Thỏ – con gái Xuân Lan đóng phim điện ảnh, lấy nước mắt của khán giả - Ảnh 2.

Lần thứ 2, con gái Xuân Lan chạm ngõ điện ảnh

Trước đó, trong năm 2024, bé Thỏ từng góp mặt trong bộ phim "Cái giá của hạnh phúc" - dự án gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và mang đến câu chuyện đầy kịch tính. Dù chỉ xuất hiện trong vài cảnh nhỏ, cô bé vẫn để lại dấu ấn bằng nét diễn hồn nhiên, ánh mắt trong veo và biểu cảm giàu cảm xúc - yếu tố khiến nhiều khán giả tin rằng đây sẽ là một "mầm non diễn xuất" đáng kỳ vọng của điện ảnh Việt.

Nhân văn câu chuyện "Cưới vợ cho Cha"

Bé Thỏ – con gái Xuân Lan đóng phim điện ảnh, lấy nước mắt của khán giả - Ảnh 3.

Con gái siêu mẫu Xuân Lan ngày càng hút mắt

Ở "Cưới vợ cho Cha", Thỏ xuất hiện bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, Trương Minh Thảo, Syni Trang, Đình Khang. Bộ phim khắc họa một câu chuyện chân phương, đậm chất miền Tây, dung dị nhưng chứa đựng nhiều lớp cảm xúc về tình cha con, tình làng nghĩa xóm và sự sẻ chia trong cuộc sống.

Bé Thỏ – con gái Xuân Lan đóng phim điện ảnh, lấy nước mắt của khán giả - Ảnh 4.

Bé Thỏ ngày ra mắt phim

Dưới bàn tay của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và nhà sản xuất Xuân Lan, mỗi khung hình đều được chăm chút để vừa mang hơi thở mộc mạc của miền sông nước, vừa tạo được chiều sâu cảm xúc cho người xem.

Với "Cưới vợ cho Cha" - khán giả không chỉ được thấy một câu chuyện dung dị, đậm tình người, mà còn được chứng kiến một thế hệ diễn viên đầy tiềm năng đang dần trưởng thành trong môi trường nghệ thuật nghiêm túc. Sự xuất hiện của bé Thỏ - vừa hồn nhiên vừa tinh tế - đã mang lại cho bộ phim một dư vị trong trẻo, khiến những thước phim thêm phần ấm áp và đáng nhớ.

Bé Thỏ – con gái Xuân Lan đóng phim điện ảnh, lấy nước mắt của khán giả - Ảnh 5.

Cưới vợ cho Cha là một bộ phim nhân văn, gần gũi

Phim điện ảnh "Cưới vợ cho Cha" (ra rạp từ ngày 21-11) mang đến cho khán giả một câu chuyện gần gũi, nhân văn và chan chứa tình cảm gia đình - nơi những giọt nước mắt và nụ cười cùng hòa quyện, để lại dư âm sâu lắng trong lòng người xem.

Tin liên quan

Con gái Xuân Lan ấn tượng ngày khai mạc "Nắng pha lê"

Con gái Xuân Lan ấn tượng ngày khai mạc "Nắng pha lê"

(NLĐO) - Con gái siêu mẫu Xuân Lan tỏ rõ thần thái của người mẫu tương lai khi sải bước trên sàn catwalk Destination Runway Fashion Week 2023 - Nắng Pha Lê trong đêm khai mạc tại Smiley Ville Hà Nội.

Mai Ngô chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế

(NLĐO)-Á hậu Mai Ngô quyết định tham gia chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Charm 2025.

Nhan sắc người đẹp Việt thi Miss Cosmo 2025

(NLĐO)- Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh được chọn là người sẽ chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Cosmo 2025.

