Sức khỏe

Bé trai 3 tuổi bị chó nhà cắn thấu ngực

N.Dung

(NLĐO) - Bị chó nhà nuôi tấn công, bé trai 3 tuổi bị thương nặng, rơi vào nguy kịch và phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã tiếp nhận bé trai 3 tuổi, (trú tại Hải Phòng), bị chó nhà nuôi tấn công gây vết thương thấu ngực nghiêm trọng, kèm tràn máu và tràn khí màng phổi phải.

img

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhi bị chó nhà nuôi tấn công. Ảnh: Kim Chi

Theo người nhà, chiều 4-1, trong lúc chơi, bé dùng gậy đánh con chó (là loại chó lai nặng khoảng 30 kg). Bị kích động, con vật lao vào cắn liên tiếp vùng ngực phải của trẻ. 

Bệnh nhi được cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới, phẫu thuật khẩn cấp và đặt dẫn lưu màng phổi trước khi chuyển lên tuyến trung ương do tình trạng nặng.

Bác sĩ Bùi Đức Vũ, Khoa Cấp cứu và Chống độc, cho biết bệnh nhi nhập viện trưa ngày 5-1 trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy. Trẻ bị vết thương thấu ngực, tràn khí màng phổi, dập nhu mô phổi và gãy nhiều cung xương sườn.

Các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa và chuyển bệnh nhi tới Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa để hồi sức, theo dõi sát. Đáng chú ý, cả bệnh nhi và con chó đều chưa được tiêm vắc-xin phòng dại, làm tăng nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm này.

Tại bệnh viện, bệnh nhi được tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng dại theo phác đồ, đồng thời kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng và suy hô hấp.

Sau hai ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi tiến triển tốt, các chỉ số ổn định. Hiện trẻ đã cai máy thở, tỉnh táo, vận động bình thường và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Xót xa bé trai 5 tuổi phải khâu 20 mũi ở mặt do chó cắn

Xót xa bé trai 5 tuổi phải khâu 20 mũi ở mặt do chó cắn

(NLĐO) - Bé trai 5 tuổi đang chơi trong sân gần con chó đang ngủ thì bất ngờ bị nó tấn công liên tiếp lên vùng mặt.

Nam tài xế nguy kịch vì bị chó cắn

(NLĐO) - Bị chó cắn nhưng không tiêm phòng, nam tài xế nhập viện nghi mắc bệnh dại, tiên lượng xấu, gần như không còn khả năng cứu chữa.

Hợp sức mổ khẩn cứu bé trai bị chó cắn nát mặt thương tâm

(NLĐO) - Đang chơi trước nhà, bé trai bất ngờ bị một con chó cắn trực diện vùng mặt với nhiều tổn thương nguy kịch.

điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương Bệnh viện Nhi Trung suy hô hấp chó nhà cắn chó nhà chó cắn trêu chó bị chó cắn
