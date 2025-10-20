Bé trai 4 tuổi được sinh ở Nhật Bản, bị bỏ rơi tại Nha Trang

Tối 20-10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xác đình đã đưa một em nhỏ bị bỏ rơi ở Nha Trang về Trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, khoảng chiều 19-10, Công an phường Nha Trang đã tiếp nhận 1 bé trai khoảng hơn 4 tuổi bị bỏ rơi, do một tài xế taxi xanh SM đưa đến trình báo.

Theo thông tin ban đầu, một người phụ nữ đặt xe taxi xanh SM, yêu cầu tài xế chở bé trai đến 1 khách sạn trên đường Trần Phú, nói là "đưa con đến gặp cha". Đáng lưu ý, người phụ nữ này đã để một số giấy tờ tùy thân liên quan đến cháu bé trên xe taxi. Sau thời gian chờ đợi mà không có ai đến nhận, người tài xế đã đưa bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo sự việc.

Em bé tại Công an phường Nha Trang

Công an phường Nha Trang đã lập hồ sơ vụ việc và phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội phường Nha Trang thực hiện các thủ tục bàn giao bé trai cho Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, bé trai tên L.T.S., sinh năm 2021. Trong hộ chiếu ghi nơi sinh là tỉnh Kanagawa – Nhật Bản, quê quán: Thuận Phước – Hải Châu – Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo phường Nha Trang, cơ quan chức năng đã liên lạc về địa chỉ ở Đà Nẵng nhưng gia đình từ chối tiếp nhận.