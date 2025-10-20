HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bé trai 4 tuổi được sinh ở Nhật Bản, bị bỏ rơi tại Nha Trang

Kỳ Nam

(NLĐO) - UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã đưa bé 4 tuổi bị bỏ rơi ở Nha Trang về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để bảo vệ quyền lợi

Tối 20-10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xác đình đã đưa một em nhỏ bị bỏ rơi ở Nha Trang về Trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, khoảng chiều 19-10, Công an phường Nha Trang đã tiếp nhận 1 bé trai khoảng hơn 4 tuổi bị bỏ rơi, do một tài xế taxi xanh SM đưa đến trình báo.

Theo thông tin ban đầu, một người phụ nữ đặt xe taxi xanh SM, yêu cầu tài xế chở bé trai đến 1 khách sạn trên đường Trần Phú, nói là "đưa con đến gặp cha". Đáng lưu ý, người phụ nữ này đã để một số giấy tờ tùy thân liên quan đến cháu bé trên xe taxi. Sau thời gian chờ đợi mà không có ai đến nhận, người tài xế đã đưa bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo sự việc.

Bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi Nha Trang, đẻ ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Em bé tại Công an phường Nha Trang

Công an phường Nha Trang đã lập hồ sơ vụ việc và phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội phường Nha Trang thực hiện các thủ tục bàn giao bé trai cho Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, bé trai tên L.T.S., sinh năm 2021. Trong hộ chiếu ghi nơi sinh là tỉnh Kanagawa – Nhật Bản, quê quán: Thuận Phước – Hải Châu – Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo phường Nha Trang, cơ quan chức năng đã liên lạc về địa chỉ ở Đà Nẵng nhưng gia đình từ chối tiếp nhận.

Tin liên quan

JICA chuyển giao kỹ thuật, thiết bị trồng tỏi cao cấp của Nhật Bản cho xã người Mông ở Nghệ An

JICA chuyển giao kỹ thuật, thiết bị trồng tỏi cao cấp của Nhật Bản cho xã người Mông ở Nghệ An

(NLĐO)- JICA và đối tác Nhật Bản bàn giao thiết bị nông nghiệp cho người dân xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, nhằm thúc đẩy mô hình trồng tỏi chất lượng cao.

Nhật Bản tài trợ dự án cải thiện sinh kế người dân tộc thiểu số ở Sơn La

(NLĐO)- Lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho dự án hỗ trợ sinh kế và dinh dưỡng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại Sơn La tổ chức chiều 17-10 tại Hà Nội.

Chuyến bay chở hàng viện trợ khẩn cấp từ Nhật Bản tới Việt Nam

(NLĐO)- Chuyến bay chở hàng viện trợ khẩn cấp từ Nhật Bản tới người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội)

